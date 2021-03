Le Ebbanesis in diretta streaming dal Nuovo Teatro Sancarluccio

Dal Nuovo Teatro Sancarluccio, le “Ebbanesis” saranno in diretta streaming per presentare in circa novanta minuti uno spettacolo diviso tra la canzone classica napoletana e i brani internazionali tradotti in lingua partenopea.

Nell’era del teatro sul web, sperando con tutte le forze che si torni presto a quella normalità negata dalla pandemia, sabato 20 marzo alle ore 21:00, dal Nuovo Teatro Sancarluccio, le “Ebbanesis” saranno in diretta streaming per presentare in circa novanta minuti, un momento di appassionante spettacolo diviso tra la canzone classica napoletana e i brani internazionali tradotti in lingua partenopea.

Visibile sulla piattaforma www.ilteatroinrete.it al costo di € 5.00 con l’ inizio del collegamento previsto per le ore 20:50, l’attesa diretta streaming di Viviana & Serena in uno dei teatri più rappresentativi della città, offrirà degli emozionanti momenti fatti di musica senza tempo ed emozioni vocali e sonore. Oltre alle riletture dei classici napoletani, lo show online offrirà al pubblico del web anche gli estratti tratti da “Transleit”, l’ultima fatica discografica delle “Ebbanesis”.

«Abbiamo molto lavorato sulle traduzioni – hanno spiegato Viviana e Serena- la scelta dei brani è avvenuta in taluni casi per gioco, in altri per puro fato, in altri per il significato del brano in sé, in altri ancora grazie ai nostri gusti musicali che si somigliano sempre di più. Ridurre tutto a due voci e una chitarra è per entrambe una sfida, come nel caso della nostra personale versione di “Bohemian rhapsody” che, grazie al suo successo inaspettato, è stata un po’ il motore che ci ha spinto all’idea di voler incidere il disco. Vogliamo valorizzare un dialetto già di per sé riconosciuto in tutto il mondo, anzi una vera e propria lingua che ha dato vita ad un prezioso repertorio musicale».

Lanciata sul web, la coppia delle “Ebbanesis” vanta delle esecuzioni diventate cavalli di battaglia come «Attenti al lupo», diventata «Accuort’ ‘o lupo», «Bohemian rhapsody» e divertissement come «’A jatta nera» («Volevo un gatto nero»), o il coup de théatre di «Billie Jean», narrata come una storia di vicoli e passioni. Ben chiaro è anche il senso ludico del lavoro che conduce Serena e Viviana a farsi portavoci della lezione desimoniana nella rilettura delle avventure di Gargamella e dei puffi, «Il valzer del moscerino» («’O ballo d’’o muschillo») o per il revival anni Ottanta di Ambra Angiolini («T’appartengo»).

Ancora, parlando del brano «Michelle» dei Fab Four, le “Ebbanesis” facendo propri versi e momenti topici, trasformano il tutto in una serenata da eseguire sotto la finestra dell’amata, quasi a confermare l’antica leggenda metropolitana che vuole McCartney e Lennon in qualche modo ispirati dalla melodia classica napoletana.