‘Le donne nelle Forze Armate’ protagoniste del Premio Mario Fiore 2018

L’ing. Luca Brancaccio: “E’ stata un’edizione memorabile per l’associazione ANGET di Napoli e per il Premio Mario Fiore, giunto alla IV edizione.

Venerdì 5 ottobre si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Mario Fiore presso il Circolo Ufficiali di Palazzo Salerno. L’evento è stato patrocinato dall’Esercito, Comando Forze Operative Sud.

Un premio per la cultura, la ricerca, la legalità, il sociale, il giornalismo, lo sport e la musica, dedicato al Comandante Mario Fiore, distintosi nella guerra italo-turca in Libia nel 1911-12.

L’A.N.G.E.T. di Napoli, il cui presidente è il S.Ten. Adriano Esposito che ha consegnato il premio alla Memoria ad E.A. Mario, ad Umberto Guerrera in ricordo della prima Grande Guerra e al C.M. Capo Scelto Pier Davide De Cillis, Medaglia d’Oro al Valor Militare in Afghanistan.

La IV edizione del Premio è stato caratterizzato dai notevoli riconoscimenti consegnati alle donne nelle Forze Armate.

L’avvocato Anna La Rana, madrina del Premio 2018, ha commentato la manifestazione: “Con Alma Cappiello, durante il periodo di Craxi ci riunivamo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella stanza dell’On. Amato lavorando fino alle due, le tre di notte per far uscire fuori un Codice color cipria, il Codice Donna, che desse risalto ed onore al gentil sesso. Oggi sono contenta che il Premio sia dedicato alle donne!”.

La prima premiata è stata la soldatessa C. M. Monica Graziana Contraffatto, del 1° Reggimento Bersaglieri. Ha ricevuto a Napoli la Medaglia d’oro al Valor Militare. Il riconoscimento è stato assegnato per l’atto di coraggio della Contraffatto nel corso di un attentato in Afganistan il 24 marzo 2012 mettendo in salvo i colleghi durante l’esplosione di un mortaio e incitando e organizzando la difesa nonostante la grave ferita riportata.

Il Presidente A.N.G.E.T. Adriano Esposito le ha consegnato la targa della Regione Sicilia tra commozione e applausi. A seguire sono state chiamate l’Avv. Rosa Criscuolo e la criminologa Francesca Beneduce premiate per essersi distinte nel servizio di assistenza e professionalità istituzionale.

il Premio alla Legalità è stato consegnato all’avv. Criscuolo per le battaglie pacifiste condotte a tutela della collettività, garantendo sicurezza e libertà dei diritti dei cittadini.

Il Premio Sociale è stato assegnato alla dottoressa Beneduce componente del OIV del Consiglio Regionale della Campania, una delle prime donne che si è lanciata nel percorso delle donne nelle Forze Armate, avviato dalla Regione Campania nel 2014.

Le targhe di merito sono state consegnate dall’Ing. Luca Brancaccio: “Sono rimasto particolarmente soddisfatto di questa IV edizione del premio “Mario Fiore”. Al premio sono particolarmente legato sia in qualità di sponsor, tramite l’associazione culturale “Nuje Simm E Napule”, di cui mi pregio di ricoprire la carica di Presidente, sia in qualità di rappresentante di Ente Autonomo Volturno srl che ha concesso il patrocinio morale.

Una giornata incredibile, una organizzazione perfetta, una location da ricordare. Tante le eccellenze e le personalità premiate. Finalmente, la città di Napoli ha ospitato una manifestazione culturale degna di nota ed il cui merito va, senza dubbio, al Presidente della sezione di Napoli – ANGET, Adriano Esposito, esempio di fervida passione per la storia della città di Napoli e di Italia.”.