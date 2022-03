Le Ali della Fenice, nuova associazione al servizio delle donne: ecco “Antiviolenza e Rinascita”

Le Ali della Fenice: martedì 8 marzo la neonata associazione a sostegno delle donne vittime di violenze (presieduta dall’Avvocato Maria Grazia Di Colandrea) presenterà a Somma Vesuviana il progetto “Antiviolenza e Rinascita”.

Tra pochi giorni si celebrerà l’8 marzo, Festa della Donna, la cui dignità (e in molti casi purtroppo anche la vita) è spesso schiacciata da atti di violenza.

Lodevolissima è l’attività di aiuto e prevenzione delle numerose associazioni sul territorio di Napoli e provincia, alle quali si aggiunge la neonata Le Ali della Fenice, che ha come presidente l’Avvocato Maria Grazia Di Colandrea, la quale guida un folto gruppo di professioniste al servizio delle donne. L’associazione (sita a Nola in via SS 7 bis 201) punta a contrastare ogni forma di violenza, ponendosi al fianco delle persone più’ deboli, per seguirle e supportarle nel doloroso percorso di rinascita.

Verranno offerti alle donne vittime di violenza e ai/alle loro figli/e servizi e spazi dedicati e adeguatamente protetti, anonimato e riservatezza. A tutte le vittime verrà fornito sostegno specifico per uscire dalla violenza e superarne le conseguenze traumatiche, riconquistare la propria autonomia e autodeterminazione.

“Il nostro obiettivo -dichiara alla redazione di “2A News” la presidente Maria Grazia Di Colandrea– non è solo quello di spingere le donne a denunciare gli atti di violenza, ma anche quello di seguirle dopo la denuncia e consentirle di potersi affrancare portandole verso un percorso lavorativo. Spesso infatti si tratta di donne completamente dipendenti economicamente dai mariti, ma noi vogliamo aiutarle a riconquistare sia la dignità personale che quella economica”. Al Centro si potranno trovare informazioni, accoglienza, ascolto, consulenze legali, ospitalità nelle case rifugio, corsi di autostima e anche percorsi terapeutici di gestione della rabbia per aiutare chi si rende autore delle violenze:

“Se non si parte da chi commette il reato -conclude la presidente de Le Ali della Fenice –è un cerchio che non si va a chiudere. Apriremo anche sportelli presso le parrocchie, oltre a curare percorsi formativi in ambito scolastico, perché l’educazione alla non violenza è alla base della prevenzione”.

Proprio martedì 8 Marzo (ore 18.30), l’associazione presenterà, presso la Sala Santa Caterina in Piazza Vittorio Emanuele III a Somma Vesuviana, il progetto Antiviolenza e Rinascita. Con la partecipazione della Comunità parrocchiale San Michele e San Giorgio, insieme all’Avvocato Maria Grazia Di Colandrea interverranno anche:

Avv. Cristina Maria De Vivo ;

; Dott.ssa Anna Covone ;

; Dott.ssa Teresa Falco ;

; Teresa Cianci ;

; Avv. Maria Esterina Pandico ;

; Gabriella Bellini (commissione pari opportunità Ordine dei Giornalisti della Campania).