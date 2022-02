Lazio-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Lazio-Napoli è l’ennesima possibilità da non sprecare per la formazione allenata da Luciano Spalletti, che, con una vittoria, si porterebbe al primo posto in classifica.

Lazio-Napoli | Testa al campionato. È questa la parola d’ordine in casa Napoli dopo il crollo in Europa League contro il Barcellona. Spalletti ha la mente alla sfida con la Lazio di questa sera all’Olimpico, che, complici i pareggi di Milan e Inter, potrebbe portare gli azzurri in vetta alla classifica, una settimana dopo l’occasione sprecata a Cagliari. Contro il “comandante” Sarri, grande ex, il tecnico toscano ha il dubbio Osimhen. L’attaccante nigeriano è uscito dal campo giovedì sera con il ginocchio un po’ gonfio. Nei giorni scorsi i medici gli hanno messo una fasciatura per precauzione. Ma potrebbe partire dall’inizio.

Per Anguissa, Lozano e Lobotka appare difficile un recupero. Tra i pali tornerà Ospina in campionato. La difesa resterà sempre la stessa con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Si potrebbe cambiare a centrocampo con Zielinski e Fabian ed Elmas nel tridente con Politano ed Insigne alle spalle della prima punta. Domani ci sarà la riinitura e alle 15 la conferenza stampa di Spalletti prima della partenza per Roma.

Lazio-Napoli, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Dove vedere Lazio-Napoli in streaming e in tv

Lazio-Napoli si disputerà alle ore 20.50 allo stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per vederla, sarà necessario scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile, o utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. In alternativa, console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o il TIMVISION Box. Il match sarà visibile anche in streaming sul sito di DAZN, collegandosi tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet.