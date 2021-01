Lavoro, ecco come scaricare un curriculum vitae europeo

Curriculum vitae europeo: ecco alcune informazioni su come scaricare e compilare il modello su Europass ed Euro CV (oltre che su smartphone e tablet).

Aggiornamento in data 18 gennaio 2021 – ore 11,35

Il curriculum europeo e il CEDEFOP

Il Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale è un’agenzia della Ue a cui è stato assegnato l’incarico di definire le politiche continentali nel campo della formazione professionale e dell’istruzione, promuovendo la loro attuazione. Ecco, quindi, che il CEDEFOP ha sviluppato questo modello di cv standardizzato, grazie a cui molti lavoratori hanno l’occasione di far vedere tutte le informazioni riguardanti le proprie conoscenze e le proprie abilità, presentate in modo ordinato e con la massima chiarezza possibile.

Aggiornamento in data 21 settembre – ore 16.00

Oggi è importante che un curriculum vitae risulti efficace e di successo, i particolari e le giuste informazioni possono fare la differenza. Alcuni esperti di consulenza del lavoro suggeriscono alcune piccole regole per compilare un buon curriculum.

Attenzione agli errori

Qualunque errore può essere interpretato negativamente. Le informazioni devono essere chiare con numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica, il luogo di residenza, la data di nascita, il voto di laurea oppure del diploma. Aggiungere titoli conseguiti mediante stage, alternanza lavoro oppure attestati di corsi conseguiti presso l’istituto scolastico o l’università.

Seconda regola: essere modesti

Non bisogna esagerare nella descrizione delle proprie capacità perchè può essere interpretato come un sinonimo di presunzione. L’umiltà è la prima virtù apprezzata dai datori di lavoro.

Il formato europeo

Un numero sempre maggiore di aziende richiede l’invio di curriculum vitae in formato europeo per candidarsi ad offerte di lavoro o partecipare ai concorsi.

Il sito Aranzulla.it suggerisce le informazioni utili per scaricare il modello di Curriculum Vitae europeo sul proprio computer o per compilarlo online.

Curriculum Vitae europeo, il download del modello

È possibile scegliere due soluzioni: scaricare il modello di curriculum europeo messo a disposizione da Europass (il famoso portale Web gestito dall’Ue) e compilarlo tramite un programma di videoscrittura oppure compilare il curriculum online per poi scaricarlo in seguito.

Collegatisi al sito Internet di Europass e scorri la pagina Web finché non si trova la dicitura Italiano (it), bisogna cliccare sul link CV – Modello.doc per scaricare il modello da utilizzare in Word o Pages o cliccare sul link CV – Modello.odt per scaricare il file in formato ODT da compilare su LibreOffice o OpenOffice. A download completato, aprire il documento con il programma di videoscrittura che si preferisce. Compilato il curriculum, bisogna salvare le modifiche apportate al documento scaricato tramite il menu File > Salva con nome o tramite il menu Esporta, a seconda del programma utilizzato per compilare il curriculum vitae europeo.

Curriculum vitae europeo, compilazione online su Europass

Si può anche compilare il modello di curriculum vitae europeo online, per poi scaricarlo subito dopo. In questo caso, bisogna collegarsi nuovamente al sito Internet di Europass e cliccare sull’opzione Crea il tuo CV (+ lettera di presentazione) on-line in modo tale da accedere all’area che consente di avviare la creazione guidata di un nuovo CV.

Nella pagina che viene aperta, cliccare sul bottone (+) Compilare che è situato in corrispondenza delle varie voci che compongono il curriculum vitae in formato europeo: Informazioni personali, Tipo di ricerca, Esperienza professionale, Istruzione e formazione, Competenze personali, Lingua madre, Altre lingue, Competenze comunicative, Competenze organizzative e gestionali, Competenze professionali e Competenze digitali.

Dal menu collocato sulla destra, invece, si possono selezionare le opzioni disponibili per personalizzare il CV con informazioni aggiuntive: foto, altre competenze, patente di guida, ulteriori informazioni/Dati personali, per aggiungere la propria partecipazione a progetti, aggiungere eventuali pubblicazioni e altre info aggiuntive che possono arricchire il proprio curriculum oppure Allegati, per aggiungere eventuali allegati in formato PDF, PNG o JPG aventi una dimensione massima di 2.5 MB.

Compilato il curriculum vitae europeo in ogni sua parte, si può scaricarlo cliccando sul pulsante blu Salva (quello con il simbolo del floppy disk) situato in basso a destra, selezionare i documenti da esportare o scaricare mettendo la spunta su una delle voci disponibili (es. Curriculum vitae e Lettera di presentazione) cliccare sul pulsante arancione Successivo. Successivamente, selezionare il formato di download (Adobe PDF + Europa XML, Microsoft Word, OpenDocumento, etc.), indicare la posizione in cui salvarlo (Computer o E-mail) e, per ultimare l’operazione, cliccare sul pulsante arancione Scarica.

Compilazione online su EuroCV

Oltre a Europass, è possibile ricorrere anche ad altri portali online per compilare e scaricare un curriculum vitae in formato europeo, come EuroCV, un servizio online utilizzabile gratuitamente previa registrazione. Nella pagina Web che si apre, bisogna creare un nuovo profilo utilizzando l’apposito modulo di registrazione oppure accedere al proprio account.

A login effettuato, cliccare sulla voce Il tuo CV che è situata in alto a sinistra e poi su una delle opzioni situate nel menu a tendina per compilare le varie sezioni: dati personali, esperienza lavorativa, educazione e formazione, lingue, competenze e capacità, lettera di presentazione e Gestione allegati (per gestire i file caricati su EuroCV). Ultimata la compilazione del C.V., cliccare sulla voce Il tuo CV, compilare il campo P.A.C (Codice di Accesso Pubblico) digitando il nome utente con cui condividere il curriculum e, infine, cliccare sul pulsante Salva.

Come scaricarlo su smartphone e tablet

Curriculum vitae europeo (Android): quest’applicazione, disponibile soltanto per i dispositivi Android, permette di creare curriculum in formato europeo con una certa facilità. La versione gratuita di Curriculum Vitae Europeo consente di creare fino a 3 modelli di CV, mentre la versione Premium dell’app (costo 5 euro) include fino a 8 modelli.

iCV Resume (Android/iOS): si tratta di una delle più apprezzate app per realizzare curriculum vitae in formato europeo.

L’interfaccia semplice e minimale che contraddistingue iCV Resume rende ancora più facile utilizzare questo applicativo che è ricco di molteplici funzionalità: creare un numero illimitato di profili, personalizzare il curriculum scegliendo uno dei tanti temi grafici disponibili, compilare i campi utilizzando le informazioni pubbliche del proprio profilo Facebook, importazione del profilo compilato sul sito Internet di Europass (in formato XML), traduzione del proprio CV in più lingue e molto altro ancora. Costa 2,99 euro su Android e 3,49 euro su iOS.