Partiti i lavori per la rete fognaria in via Fontanelle, Casillo (Pd): “Benefici per Pompei e Castellammare”

Sono partiti i lavori per la realizzazione della rete fognaria in via Fontanelle, opera, finanziata dalla Regione Campania, che rientra nel più grande progetto di disinquinamento del fiume Sarno. L’annuncio del capogruppo regionale dem Mario Casillo.

Sono partiti i lavori per la realizzazione della rete fognaria in via Fontanelle. Si tratta di “un’opera che rientra nel più grande progetto di disinquinamento del fiume Sarno, che intendiamo completare entro il 2025, e del recupero della balneabilità dell’intero tratto costiero”. Così Mario Casillo, capogruppo del Partito Democratico presso il Consiglio regionale della Campania.

“L’intervento di via Fontanelle – prosegue Casillo – è finanziato con 2,5 milioni di euro dalla Regione Campania e sarà realizzato dalla Gori, con evidenti benefici sia per Pompei che per Castellammare di Stabia. I lavori permetteranno di collegare gli impianti fognari e quelli delle acque reflue direttamente al depuratore di foce Sarno e – conclude – si eviteranno allagamenti e disagi in tutta la zona”.