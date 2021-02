Lavorare per tornare a crescere: videoconferenza di Base Italia con Marco Bentivogli

Base Italia: martedì 16 febbraio (ore 18.30) videoconferenza con Marco Bentivogli in diretta streaming su YouTube.

- Advertisement -

Il webinar Lavorare per tornare a crescere si terrà martedì 16 febbraio alle 18.30 e sarà trasmesso live sul Canale You Tube di Base Italia (https://youtu.be/-YxVcggKhW8). A dialogare con Marco Bentivogli ci saranno i coordinatori di Puglia (Annalisa Turi), Basilicata (Sergio Ragone), Sicilia (Giovanna Linares) e Campania (Antonluca Cuoco e Nicola Santoro). Dopo il webinar ‘Innovare per tornare a crescere’ dello scorso 2 febbraio col prof. Luciano Floridi, i nodi territoriali del sud di Base Italia danno appuntamento per il 16 febbraio alle 18.30 all’incontro on line con Marco Bentivogli, dal titolo ‘Lavorare per tornare a crescere’.

Con Bentivogli, co-fondatore e coordinatore nazionale della start up civica “Base Italia”, ci saranno i coordinatori di Puglia (Annalisa Turi), Basilicata (Sergio Ragone) e Campania (Antonluca Cuoco e Nicola Santoro). L’evento sarà visibile sul sito internet di Base Italia e sul Canale YouTube. “La crisi che il nostro paese sta attraversando non è solo economica: è anche civile, sociale e morale”, così recita il manifesto di “Base Italia” che Marco Bentivogli, esperto di politiche del lavoro e innovazione industriale, ha contribuito a lanciare e sta presentando in tutta Italia.

“La risposta a questa tendenza al regresso deve nascere nella società e dall’opinione pubblica attraverso un lavoro culturale, nel senso più alto e ampio del termine. Base nasce per dare forma e sostanza a tale risposta, anche e soprattutto nell’area meridionale del paese.

Abbiamo bisogno della miglior classe dirigente, in grado di esprimere e rappresentare le esigenze della società e di prendere decisioni facendosi carico della complessità, solo così si potranno affrontare le patologie del paese e le strategie individuate potranno essere accolte e condivise diventando patrimonio comune del Sud Italia e del paese tutto”.