L’attrice Mirea Flavia Stellato intervistatrice al Benevento Cinema Televisione

Non perde una battuta la giovane attrice Mirea Flavia Stellato che, approfittando di una delle pause con la Compagnia di Vincenzo Salemme, ha rispolverato la sua prima professione di giornalista.

Presente ad una delle serate del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, Città di Benevento, l’interprete che tanto successo sta riscuotendo sul palcoscenico al seguito del popolare autore, attore e regista napoletano, non ha impiegato molto ad assestare per gli artisti di turno qualche sua proverbiale domanda. Tant’è che a prendere parte all’interessante siparietto creato dall’attrice cronista al BCT, sono stati, in ordine, il comico, attore, sceneggiatore, doppiatore, scrittore, regista e youtuber Maccio Capatonda e la cantante Elettra Lamborghini.

Per loro, due domande davvero singolari. La prima a Capatonda riguardante l’effetto terapeutico della risata e la seconda alla Lamborghini che per la risposta non ha esitato a tirare in ballo il suo multi celebrato ”Sedere”.