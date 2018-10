L’amica geniale, la serie prima al cinema e poi in tv

L’amica geniale: la serie Hbo-Rai ispirata ai romanzi di Elena Ferrante sarà proiettata in alcune sale cinematografiche l’1-2-3 ottobre prima che in tv.

La serie-evento L’amica geniale, ispirata ai romanzi di Elena Ferrante, verrà trasmessa in questo autunno su Rai 1, Raiplay e Timvision. Prima, però, sarà proiettata in alcune sale cinematografiche. Sarà dunque sul grande schermo la prima visione assoluta della serie coprodotta da Rai e Hbo, che vede al centro della trama l’amicizia di Elena e Lila, nata sui banchi della scuola elementare in un rione popolare di Napoli negli anni ‘50 per diventare legame di una vita. Reduce dai grandi consensi ricevuti al Festival di Venezia, la serie di 8 puntate diretta da Saverio Costanzo (sceneggiate con Laura Paolucci, Francesco Piccolo e la stessa misteriosa Elena Ferrante) vede protagoniste Elisa Del Genio (Elena bambina), Ludovica Nasti (Lenù bambina), Margherita Mazzucco (Elena adolescente) e Gaia Girace (Lila adolescente).

L’amica geniale, ecco le sale cinematografiche della Campania in cui sarà proiettata

Questa bella storia femminile di emancipazione sarà distribuita al cinema da Nexo lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 ottobre. Ecco l’elenco completo delle sale cinematografiche della Campania dove poter vedere la tanto attesa serie: