L’Amica Geniale 3, riprese a Napoli: piazza del Gesù ripulita dai graffiti

L’Amica Geniale 3: sfondo delle nuove vicende di Lila e Lenù (tratte da “Storia di chi fugge e di chi resta” della misteriosa Elena Ferrante) sarà la Napoli degli anni ’70.

Le riprese de L’Amica Geniale 3 (serie tv tratta dai romanzi della misteriosa Elena Ferrante) partiranno ancora una volta da Napoli, in particolare del Centro storico.

Le vicende della terza stagione de L’Amica Geniale (ispirata al libro Storia di chi fugge e di chi resta e che arriverà in prima serata su Rai 1 nell’autunno 2021) avranno come sfondo la città partenopea negli anni ’70, che per l’occasione “si rifà il look”.

Come riporta “Repubblica”, vi saranno scene di manifestazioni del Partito Comunista in via dei Tribunali, cui parteciperanno Lila (Gaia Girace), Enzo (Giovanni Buselli) e Pasquale (Eduardo Scarpetta, trisnipote del celebre commediografo), come anche la scena di un’assemblea comunista nel Teatro Instabile. Previste riprese anche in piazza del Gesù. E per riportare il centro storico agli anni ’70, sono stati cancellati i graffiti sul basamento in piperno della basilica del Gesù nuovo, dal perimetro dei giardini del complesso di Santa Chiara e dal basamento della guglia dell’obelisco dell’Immacolata.

Via i graffiti anche da piazza Dante, con alcune delle scene che si gireranno nella libreria di Tullio Pironti.

Anticipazioni L’Amica Geniale 3: i diversi destini di Lila e Lenù

I primi tre episodi vedranno protagonisti gli attori impegnati nelle precedenti stagioni (con le bravissime Gaia Girace e Margherita Mazzucco ancora nelle parti di Lila e Lenù), ma poi ci saranno cambiamenti nel cast visto che le protagoniste cresceranno. La terza stagione (diretta da Daniele Luchetti al posto di Saverio Costanzo, che resta sceneggiatore della serie) è ambientata negli anni ’70.

Lila è ancora un’operaia della ditta di Bruno. Ma le condizioni lavorative non sono delle migliori e la ragazza si fa portavoce di un’intera classe operaia.

Lenù, invece, diventa scrittrice affermata grazie all’aiuto di Piero, nel frattempo divenuto suo marito. Elena ha due bambine, ma il ritorno di Nino cambia la sua situazione: gli ex compagni di scuola diventano ben presto amanti. Lila, dal canto suo, inizia una relazione con Enzo, che l’ha salvata dal matrimonio con Stefano.