L’Amica Geniale 3: i nuovi episodi a febbraio 2022 su Rai 1

L’Amica Geniale 3: le nuove attesissime vicende di Lila e Lenù arriveranno su Rai 1 nel febbraio 2022 dopo il Festival di Sanremo. Ecco le anticipazioni.

L’Amica Geniale 3 (stagione tratta da “Storia di chi fugge e di chi resta” della misteriosa Elena Ferrante) andrà in onda su Rai 1 nel febbraio 2022.

Come riporta “Tvblog”, Le nuove attesissime vicende di Lila e Lenù (tra i maggiori successi televisivi degli ultimi anni) andranno in onda dopo il Festival di Sanremo 2022, diretto e condotto ancora una volta da Amadeus (e in programma dall’1 al 5 febbraio 2022). Una data plausibile per i primi episodi potrebbe essere quella di lunedì 7 febbraio, ma non c’è ancora nulla di ufficiale, anche se le precedenti due stagioni sono andate in onda di lunedì (come altre serie di successo come “I bastardi di Pizzofalcone”).

Le riprese si sono concluse a Firenze, dopo numerose tappe anche in altre città italiane (Napoli e Caserta comprese), sotto la direzione di Daniele Lucchetti che ha sostituito Saverio Costanzo (il quale resta comunque tra gli sceneggiatori).

Anticipazioni L’Amica Geniale 3: i diversi destini di Lila e Lenù

Gli episodi della terza stagione saranno otto (divisi in quattro prime serate), con le bravissime Gaia Girace e Margherita Mazzucco ancora nelle parti di Lila e Lenù. La terza stagione è ambientata negli anni ’70.

Lila (che ha lasciato Stefano Carracci e sta crescendo da sola il bimbo avuto da Nino Sarratore) è ancora un’operaia della ditta di Bruno. Ma le condizioni lavorative non sono delle migliori e la ragazza si fa portavoce di un’intera classe operaia.

Dopo aver studiato alla Normale di Pisa, Lenù, diventa scrittrice affermata grazie all’aiuto di Piero, nel frattempo divenuto suo marito. Elena ha due bambine, ma il ritorno di Nino cambia la sua situazione: gli ex compagni di scuola diventano ben presto amanti. Lila, dal canto suo, inizia una relazione con Enzo, che l’ha salvata dal matrimonio con Stefano.