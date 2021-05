La Vacinada, il tormentone di Checco Zalone ed Helen Mirren che invita a vaccinarsi (VIDEO)

Checco Zalone e il premio oscar Helen Mirren sono i protagonisti de “La Vacinada”, il nuovo tormentone con cui il comico tratta il tema dell’immunità.

Checco Zalone invita a vaccinarsi in un divertente video pubblicato sui suoi profili social. Protagonisti de ‘La Vacinada’ sono l’attore italiano e Helen Mirren. Girato nel Salento, Zalone incontra per caso l’attrice britannica di cui si innamora perché vaccinata contro il covid. “L’immunidad de gregge ancor no è arivada, ma menomal que estàs LA VACINADA”, canta. Con la sua consueta ironia, il comico tratta un tema serio come il coronavirus richiamando l’attenzione sull’importanza di farsi vaccinare.

“Ha la caviglia un pochino gonfiada, ma non fa nada”, canta Zalone, “a mi me gusta bailare con tigo, o vacinada”, “faccia a faccia con sta veccia muchacha immunizada”. “E non mi importa que dice la gente, perché tanto tu non lo siente… e non importa se trovo al mattino il tuo sorriso sul mio comodino”, canta ancora Zalone nella clip diventata subito virale.