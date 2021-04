La soprano Maria Pia Garofalo dedica il terzo album a Puccini

E’ uscito per la Kicco Music, il terzo lavoro discografico della soprano Maria Pia Garofalo dal titolo “I like Puccini”.

Continua senza sosta, la brillante carriera artistica di Maria Pia Garofalo, la bella e brava soprano del Cilento che, con la sua delicata e allo stesso tempo convincente voce, ha appena inciso il suo terzo album “I like Puccini”, per la prestigiosa casa discografica Kicco Music.

In questo suo ultimo lavoro, ha affrontato alcune delle arie più belle e famose del vasto panorama lirico internazionale del compositore lucchese, infatti ritroviamo molto volentieri la struggente e disperata aria di Cio Cio-San/Madama Butterfly Un bel dì vedremo, dalla opera omonima, dove sogna un insperato ritorno del “suo” Pinkerton; dalla prima scena del terzo atto della Turandot, il nostro soprano ha poi proposto la celeberrima aria di Liù, Tu che di ciel sei cinta, parole dure e dense di passione che rivolge alla perfida e arida principessa Turandot, prima che si trafigga con la spada e sacrifichi la sua vita per amore del principe Calaf, il cui nome non vuole assolutamente rivelare.

Infine, è dal celebre trittico pucciniano che Maria Pia Garofalo ha voluto completare la sua performance, scegliendo di interpretare la celeberrima arie di Lauretta O mio babbino caro, tratta dal “Gianni Schicchi” ancora di Puccini.

Tre grandi e drammatiche arie d’opera (tranne quest’ultima) che esprimono pienamente tutta la poetica estremamente intensa e dolorosa di un Puccini ormai maturo e consapevole del suo grande genio operistico. Voglio inoltre sottolineare che la pubblicazione di questo terzo lavoro di Maria Pia Garofalo è stato possibile grazie al prezioso supporto della casa discografica Kicco Music, diretta dall’indimenticabile Giovanna Nocetti, in arte semplicemente “Giovanna”, una donna dal temperamento forte, magistrale, deciso, ma soprattutto un’eccellente cantante, una raffinata musicista, anche direttrice d’orchestra, nonché regista.

Chi non ricorda la sua celebre canzone del 1979 “Il mio ex” ? Da allora fino ad oggi la sua vita è stata caratterizzata da una brillante carriera artistica, che l’ha proiettata verso orizzonti sempre più densi di successo, e la sua poliedrica vena di eccellente artista, è stata giustamente premiata. Nata a Variareggio, studia nella sua città musica, canto e chitarra sotto la guida della sua insegnante Ida Neukusler Masini, che la proietterà subito verso quella che sarà poi la sua vera vocazione. Nel giro di pochi anni è diventato un personaggio di grande popolarità, sempre impegnato in ambito artistico, e anche se ha abbandonato a sua convincente carriera di cantante, continua lavorare nello stesso campo, producendo giovani e promettenti artisti come la nostra cara soprano Maria Pia Garofalo che, grazie alla sua casa discografica, può continuare a dedicarsi alla sua più grande e ferma passione: quella del canto lirico.