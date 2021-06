“La Scuola Musicale Napoletana” in concerto nella Sala Vasari di Sant’Anna dei Lombardi

Nel magnifico Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi a Napoli, l’Ensemble barocco Accademia Reale eseguirà Le Sinfonie a due violini, violoncello e basso di Michele Mascitti, ospiti della suggestiva Sagrestia del Vasari

Dopo il recente successo che l’Ensemble barocco Accademia Reale ha ottenuto presso la Sagrestia della Sala Vasari, con un omaggio a Carlo Broschi, in arte Farinelli, il più grande e famoso castrato di tutti i tempi, la prestigiosa ensemble torna ad animare questo luogo magico con un nuovo e appassionato concerto dedicato questa volta a Michele Maschitti.

Verranno infatti eseguite le Sinfonie napoletane a due violini e basso di questo grande violinista e compositore abruzzese (era nato infatti a Villa Santa Maria in provincia di Chieti), e come per tutti i grandi musicisti dell’epoca, anch’egli decise di trasferirsi a Napoli, la Capitale Musicale Europea, dove tra l’altro ebbe anche il privilegio di suonare nella Cappella Reale della città partenopea dove era il Teatro San Bartolomeo a rappresentare Napoli attraverso la musica di quel tempo.

Successivamente, nel 1737 Carlo III di Borbone, lungimirante e raffinato sovrano spagnolo, capì che Napoli aveva bisogno di un teatro più grande e prestigioso che fosse all’altezza della sua fama, e così fece costruire l’attuale Teatro San Carlo. Pertanto, una piccola parte dell’immenso e invidiabile patrimonio musicale napoletano inedito del XVII e XVIII secolo, verrà quindi proposto nella sala citata venerdì 25 giugno 2021, alle ore 19,00, con il concerto dell’Ensemble Barocco Accademia Reale, diretto dal M° Giovanni Borrelli, (nella foto in basso) da sempre attento e sensibile divulgatore di quella musica barocca che raramente viene proposta, nonché raffinato ed eccellente violinista.

Ad eseguire le Sonate a due violini, violoncello e basso di Michele Mascitti, compositore formatosi a Napoli nel primo Settecento, oltre al già citato M° Giovanni Borrelli (Violino barocco di concerto e direzione), ci saranno i musicisti Giuseppe Grieco (Violino barocco), Carmine Matino (Viola barocca) Francesco Scalzo (Violoncello barocco), Tina Soldi (Clavicembalo).

La nobile e preziosa iniziativa è inserita nel progetto La Scuola Musicale Napoletana X edizione a cura dell’Associazione Culturale Accademia Reale, con il patrocinio della Regione Campania. Il progetto di ricerca, recupero e valorizzazione del patrimonio musicale napoletano inedito del XVII e XVIII secolo, include la presentazione dell’edizione critica delle Sonate a due violini, violoncello e basso di Michele Mascitti, napolitano a cura di Giovanni Borrelli, direttore dell’Ensemble barocco Accademia Reale. Con strumenti antichi e interpretazioni filologiche verranno presentate alcune delle Sonate Napolitane per salvaguardare dall’oblio il ricco patrimonio culturale e musicale campano del periodo barocco.

Il concerto sarà anche registrato e mandato in diretta sul canale Facebook di Accademia Reale. Il progetto La Scuola Musicale Napoletana X edizione ha coinvolto insigni studiosi per la ricerca dei manoscritti inediti ricevendo il patrocinio dell’Università Parthenope di Napoli, del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli e di Istituti di cultura del territorio. Si ringrazia, per la disponibilità della Sagrestia Vasari, l’Arciconfraternita di Sant’Anna dei Lombardi e San Carlo Borromeo nella persona di Padre Salvatore Fratellanza e la cooperativa sociale ParteNeapolis.

Il concerto, per l’eccezionalità del repertorio, per il luogo magico della Sala Vasari, e per la presenza di tale ensemble, può essere tranquillamente classificato come un “concerto da non perdere”, se consideriamo che sarà possibile anche, tra l’altro, effettuare una visita guidata all’interno del Complesso menzionato.

Concerto ore 19,00

Precede il concerto Visita guidata ore 18,00

Costo concerto € 10

Visita guidata e concerto € 15

Michele Mascitti, Sonate a due violini, violoncello e basso

Presentazione dell’edizione critica a cura di Giovanni Borrelli

Accademia Reale Edizioni

PROGRAMMA

Domenico Gallo (1730 – 1769 ca)

Sonata a 2 violini e Basso in Sol maggiore (attribuita a G. B. Pergolesi)

(Moderato, Andantino, Fugato Presto)

Michele Mascitti (1664 – 1760)

Sonata op. 1 n. VII in Re maggiore per 2 violini, violoncello e basso

(Vivace, Allegro, Grave, Allegro)

Michele Mascitti (1664 – 1760)

Sonata op. 1 n. VIII in La minore per 2 violini, violoncello e basso

(Un poco andante, Allegro, Adagio, Allegro)

Michele Mascitti (1664 – 1760)

Sonata op. 1 n. IX in Do maggiore per 2 violini, violoncello e basso

(Adagio, Allegro assai, Adagio, Allegro)

Ensemble barocco Accademia Reale

direttore Giovanni Borrelli

Diretta streaming

