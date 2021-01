La scelta di Davide Donadei: la rabbia di Chiara e Beatrice

Uomini e Donne, anticipazioni. Vediamo le reazioni di Chiara e Beatrice contro la scelta di Davide Donadei che non arriva soprattutto dopo le ultime uscite del tronista.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. La scelta di Davide Donadei sta tenendo tutti sulla graticola, continuando a rimandare la decisione che lo attende già da un po’, ormai (la scelta poteva essere fatta già dalla pausa natalizia).

Questo suo atteggiamento sta esasperando gli animi di tutti, specialmente delle sue due corteggiatrici, Chiara e Beatrice. Nelle ultime puntate le due sono sembrate sempre più tese e nervose.

Uomini e Donne: “Guardi solo Beatrice” rinfaccia Chiara a Davide Donadei.

Davide Donadei sta scherzando con il fuoco. La sua scelta non arriva e sembra non essere in programma nel breve periodo. Puntata dopo puntata il tronista racconta di non sapere ancora chi scegliere delle due ragazze che lo stanno corteggiando.

Una settimana porta una in esterna, una settimana l’altra. In puntata poi non da dei chiari segnali verso nessuno, tanto che le due ragazze hanno sempre di più i nervi a fior di pelle e stanno iniziando a reagire male al suo comportamento.

Già nella scorsa registrazione Beatrice, in lacrime, gli aveva chiesto di scegliere alla svelta. Questa settimana poi entrambe le ragazze hanno reagito contro il suo comportamento.

Da una parte Beatrice, che non si è proprio presentata all’esterna prevista. “Non ho scelto Beatrice anche perchè subito dopo la puntata se n’è andata a Torino senza prima chiedere” dichiara Davide.

“Ma tu cosa vuoi da me?”, risponde seccata la ragazza. I due continuano poi a punzecchiarsi l’uno contro l’altro, facendo innervosire Chiara. “Dopo un’esterna così guardi solo Beatrice” dichiara la ragazza.

