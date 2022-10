La Sagra della Castagna a San Rufo domenica 30 e lunedì 31 ottobre

La “Sagra della Castagna”, percorso gastronomico e festa popolare, si snoderà attraverso le vie più suggestive del centro storico, che per due giorni tornerà ad essere luogo di aggregazione, socializzazione e vita comunitaria

La Pro Loco e l’Amministrazione Comunale di San Rufo, nell’intento comune di valorizzazione e promozione del territorio, della cultura, degli usi, dei costumi e delle tipicità locali, organizzano la “Sagra della Castagna”, percorso gastronomico e festa popolare, che si snoderà attraverso le vie più suggestive del centro storico, che per due giorni tornerà ad essere luogo di aggregazione, di socializzazione e di vita comunitaria.

In occasione dell’evento si potranno assaggiare le castagne locali preparate in vari modi ad arricchire e accompagnare gustose pietanze, da chi ancora conserva la tradizione culinaria del luogo, sostando presso i padiglioni gastronomici allestiti lungo il caratteristico percorso dove non mancheranno allegria e divertimento, animazione per adulti e bambini, musica e folklore. (Sagre in Campania, gli eventi dal 21 al 23 ottobre: torna la Sagra del tartufo nero)

La manifestazione si svolgerà di pari passo e si integrerà con la Prima Edizione del “San Rufo Buskers Festival – Percorso degli Artisti di Strada” sotto l’esperta direzione artistica del Prof. Manuel Miranda. Gli artisti potranno candidarsi, rispondendo alla “Chiamata alle Arti”, consultando la pagina Facebook Proloco San Rufo da cui sarà possibile scaricare il bando e la scheda di iscrizione.

Gli Artisti di Strada contribuiranno ad animare le due serate della “Sagra della Castagna” che già prevedono la presenza per domenica 30 ottobre di un gruppo itinerante di Musica Popolare che si esibirà con pezzi di pizzica e taranta e per lunedì 31 ottobre dell’artista Alessandro Bolide, noto personaggio della trasmissione televisiva Made in Sud.