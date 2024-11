La promessa, anticipazioni al 9 novembre: Jana viene punita

By

La promessa, anticipazioni dal 3 al 9 novembre. Alonso e Cruz decidono di punire Jana per aver lasciato Curro incustodito.

Alonso e Cruz decidono di punire Jana per aver lasciato Curro incustodito, retrocedendola a sguattera e assegnandole tutti i lavori più pesanti della casa. Curro e Manuel tentano di far ragionare Cruz, ma senza esito.

Catalina e Pelayo stanno per partire per le terme de la Jara e Vera dovrà fare loro da chaperon, continuano le anticipazioni de La promessa.

Petra viene incaricata di aiutare il conte di Ayala, ma lo scopo dell’uomo era in realtà quello di passare del tempo da solo con Petra e di parlare della morte del loro figlio Feliciano.

Candela e Simona decidono di far restare Virtudes a dormire a la Promessa, per non farla tornare da sola a piedi a Luján di notte, continuano le anticipazioni de La promessa.

Petra rivela a Cruz la verità sul concepimento di Feliciano, ricevendo comprensione dalla marchesa. Catalina e Pelayo incontrano Cavendish alle terme. Successivamente Pelayo scoprirà che non si tratta di un incontro fortuito.

Manuel aiuta Jana con le sue faccende, trovando le punizioni dei marchesi inutili ed estreme. Salvador e Maria spronano Lope a confessare i suoi sentimenti a Vera, continuano le anticipazioni de La promessa.

Alonso e Romulo si rassegnano all’idea di trovare altre prove a favore della loro teoria, ritenendo che ciò che avvenne durante la battuta di caccia fu solo un incidente.

Manuel sospetta che Abel stia nascondendo qualcosa sull’incendio che avvenne a Cordova e chiede a Romulo di portargli dei quotidiani risalenti a quell’evento, continuano le anticipazioni de La promessa.

Manuel si confronta con Romulo e sospetta che Abel abbia mentito su vari aspetti della propria vita, e rispetto al suo viaggio a Cordoba in occasione dell’incendio alla raffineria gli chiede di cercare vecchi articoli di giornale sull’incidente.

Ayala e Petra rimangono soli e lui le confida di aver sentito Alonso mettere in dubbio l’incidente della battuta di caccia. Cruz è sollevata perché è riuscita a convincere Alonso che quello della battuta di caccia è stato un incidente.

Curro è esausto della permanenza in camera e se la prende con Abel chiedendogli di intercedere con lo zio, ma ha uno sbalzo di pressione. Maria continua a sognare ad occhi aperti e dice a Salvador che potrebbero andare via dalla tenuta per iniziare una nuova vita.

Catalina e Pelayo si godono la vacanza alle terme, ma lei è turbata per l’incontro con Mister Cavendish. Lope dice a Jana che vorrebbe dichiarare il proprio amore a Vera ma non ci riesce, e lei pensa al ricorso a una nuova scienza.

Manuel avverte Jana dell’arrivo di Alonso in camera di Curro, e i due riescono a non farla scoprire. Petra è scossa all’idea che Feliciano non sia morto per un incidente, e Ayala alimenta questi sospetti.

Norberta arriva a sorpresa alla tenuta e scopre che Virtudes non era a casa dei genitori del marito, poi inizia a insultare Simona per aver abbandonato i due figli e la definisce una cattiva madre, poi va via senza che Simona le dia spiegazioni.

Curro è insofferente perché vorrebbe uscire; Abel acconsente perché gli farebbe bene per la convalescenza, ma Alonso continua a temere che un sicario possa attentare alla sua vita, continuano le anticipazioni de La promessa.

Cruz sorprende Jana che parla con Manuel e la tratta male, così lui la riprende, facendola infuriare. Romulo e Manuel si confrontano sui dati raccolti riguardo alla presenza di Abel a Cordoba, ma non risulta tra i medici presenti sul posto.

Martina decide di scrivere una lettera a Leonor. Jana aiuta Lope con il suo blocco emotivo per dichiararsi a Vera.

