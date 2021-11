La Nuova Orchestra Scarlatti in “Notturno d’Amore” nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo

Prosegue senza sosta l’attività della Nuova Orchestra Scarlatti, dopo i recenti successi partenopei, con il concerto di sabato 20 novembre 2021 (ore 19.30) nella magnifica Chiesa dei SS. Marcellino e Festo

Il prossimo appuntamento con la Nuova Orchestra Scarlatti è fissato per sabato 20 novembre 2021 alle ore 19.30, a Napoli nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo, nel Largo omonimo, per l’Autunno Musicale della Nuova Orchestra Scarlatti che presenterà una serata intitolata “Notturno d’Amore”; si tratta di un concerto cameristico tra ‘700 galante e classico, proposto dal prestigioso Quartetto Vetter: Raffaele Tiseo (viola d’amore), Flavia Civico (violino), Alessandro Zerella (viola), Silvano Maria Fusco (violoncello).

Fil rouge del raffinato programma è la particolare presenza, nella compagine degli archi, della viola d’amore, con il suo colore suggestivo e penetrante dovuto alle corde di risonanza che si aggiungono alle sette corde suonate dall’archetto. Si potrà ascoltare, fra l’altro, la vigorosa Chasse di Carl Stamitz (1745-1801) in transizione tra stile galante e classicismo; il Quartetto n. 1 in re di Joseph von Eybler (1765-1846), compositore austriaco grande amico di Mozart, dal ricco e brillante stile concertante; e anche una versione ad hoc per il Quartetto, realizzata da Raffaele Tiseo, delle celebri Variazioni su “Ah! Vous dirai-je, Maman” K. 265 di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), capolavoro tra i più ricchi di invenzione del genere della variazione, scritta dal compositore austriaco per pianoforte solo con un tema molto semplice, ma efficace.

Prima del concerto, ritorna l’abbinamento tra la musica e i luoghi d’arte: alle ore 18.45 la visita guidata al Complesso dei Santi Marcellino e Festo, riservata al nostro pubblico, a cura di Respiriamo Arte; un viaggio magico e particolare in uno dei complessi più belli e grandi della città partenopea, completamente immerso nel suo centro storico, e inglobato in parte negli edifici dell’università Federico II; l’immenso chiostro è un prezioso e meraviglioso itinerario nel cuore di Napoli, che si può raggiungere attraverso la caratteristica e pittoresca via Arte della Lana, a due passi dalla più celebre e ricca Via Duomo. Gli elementi per un sabato intenso e diverso completamente culturale, sia dal punto di vista musicale che storico-architettonico, ci sono tutti.

Biglietti disponibili su azzurroservice.net e presso i punti vendita autorizzati.

Info su nuovaorchestrascarlatti.it o info@ nuovaorchestrascarlatti.it e 0812535984.