“La La Land” su Rai Movie. I film in tv martedì 30 marzo

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata I film in tv martedì 30 marzo. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Ti presento Sofia – 21:20 Canale 5 Ci vediamo domani – 21:15 Sky Cinema Far West – 21:00 Iris The Equalizer 2 – Senza perdono – 21:20 Rai 4 Return to sender – Restituire al mittente – 21:15 Premium Cinema 2 La La Land – 21:10 Rai Movie Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Hong Kong – USA

Hong Kong – USA Durata: 128′

128′ Regista: Damien Chazelle

Damien Chazelle Cast: Ryan Gosling, Emma Stone, Rosemarie DeWitt TRAMA La La Land è un film del 2016 scritto e diretto da Damien Chazelle. Il film racconta la storia d’amore tra un musicista jazz e un’aspirante attrice, interpretati rispettivamente da Ryan Gosling ed Emma Stone, realizzato come un musical contemporaneo che omaggia i classici film musicali prodotti a cavallo fra gli anni ’50 e ’60. Il titolo del film è sia un riferimento alla città di Los Angeles sia al significato di essere nel “mondo dei sogni” o “fuori dalla realtà”. Mia vive a Los Angeles e sogna di diventare un’attrice, ma al momento agli attori famosi prepara soltanto il cappuccino nella tavola calda presso gli studi della Warner in cui lavora per mantenersi. Sebastian, invece, è un musicista jazz che nessuno capisce e apprezza. I due si incontrano, o per meglio dire si scontrano, sotto il sole di una trafficata autostrada e poi, di nuovo, s’incontrano. Piano piano, tra loro nascerà una meravigliosa storia d’amore, ma la vita è complicata e non sempre al passo con l’amore… Tamara Drewe – Tradimenti all’inglese – 21:15 Cielo Fire with Fire – 21:10 Paramount Channel Cattivissimo me 2 – 21:00 Sky Family