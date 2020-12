La Gevi Napoli Basket torna a vincere a Ravenna

Orasì Ravenna-Gevi Napoli Basket 54-69, gli azzurri tornano alla vittoria. Grassi:” Vittoria dedicata a Coach Sacripanti”.

Torna al successo la Gevi Napoli Basket che, nell’anticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A2, si impone sul campo dell’Orasì Ravenna per 69-54. Il miglior realizzatore della formazione partenopea è Jordan Parks, 16 per lui. In doppia cifra anche Marini, 15 per lui, Monaldi, Lombardi, 13 e Monaldi, sono 10 i punti del Capitano.

Gli azzurri, senza Coach Sacripanti, assente a causa del gravissimo lutto subito, sono stati guidati dalla coppia Cavaliere-Troiano.

La Gevi schiera in quintetto Monaldi, Marini, Parks, Lombardi e Zerini. La Orasì Ravenna parte invece con Oxilia,Givens,James,Denegri e Chiumenti.

Nel primo periodo è la Orasì Ravenna a partire forte con i canestri di De Negri e James che valgono il 6-0 dopo 3 minuti di gioco. Monaldi segna il primo canestro per la Gevi ma sono ancora i padroni di casa a tentare l’allungo arrivando fino al 13-4 di metà quarto. La seconda parte del primo periodo è però completamente degli azzurri che con Lombardi, Zerini e Marini, riesce a piazzare un parziale di 14-4 che chiude il primo quarto sul 18-17 Gevi.

Si segna pochissimo nella seconda frazione e, come nel primo periodo, è ancora la Orasì a partire meglio arrivando ad allungare fino al +5 col gioco da 4 punti di James(29-24). La Gevi è brava a rispondere subito con Monaldi, sua la prima tripla della gara per la formazione Partenopea e, ancora, sul finale di quarto con il canestro in tap-in di Marini. Si va all’intervallo lungo sul 31-30 Gevi.

Il secondo tempo è completamente di marca Gevi Napoli Basket. Dopo un iniziale equilibrio infatti, gli azzurri, con Monaldi e Marini a guidare l’attacco, riescono a prendere la testa della gara che non abbandoneranno piu. Parks torna ad essere un fattore in attacco, la difesa si chiude completamente costringendo a soli 10 punti nel terzo quarto la formazione di casa. Si chiude sul 51-40.

Nell’ultimo quarto è Oxilia a tentare di riportare in partita i suoi con il 4-0 iniziale, la Gevi però prende subito le misure e, con grande esecuzione in attacco, ed un’ottima prestazione difensiva chiude completamente la gara. Arrivano le triple di Parks, la solidità di Iannuzzi sotto canestro, la grande difesa di Uglietti. Una formidabile schiacciata in contropiede di Parks chiude, di fatto, il match. Il punteggio finale è 69-54 per la Gevi che torna cosi alla vittoria.

La Generazione Vincente Napoli Basket tornerà in campo domenica prossima 27 dicembre alle ore 17,00 al PalaBarbuto contro la Cestistica Allianz San Severo. Il match sarà trasmesso in diretta su MS Sport, canale 814 di Sky.

Orasì Ravenna – Gevi Napoli Basket (17-18;30-31;)

OrasiRavenna: Cinciarini ne, Venuto 4, Maspero 2, Oxilia 6, Chiumenti 3, Givens 9, James 15, Denegri 15, Simioni, Buscaroli ne, Laghi ne, Vavoli ne. All.Savignani.

Generazione Vincente Napoli Basket: Zerini 6 , Iannuzzi 7, Coralic ne, Klacar ne, Mayo ne , Parks 16 , Sandri , Marini 15,Uglietti 2, Lombardi 13, Monaldi 10,Grassi ne.All. Cavaliere.

Dichiarazione Presidente Grassi

“Dedichiamo la vittoria a Coach Sacripanti. La partita è stata preparata con grande difficoltà vista anche la terribile notizia della morte del papà di Coach Sacripanti. Ringrazio tutta la squadra per aver reagito bene ed aver portato a casa questo successo. Dispiace purtroppo per la rocambolesca sconfitta di Ferrara dove avremmo meritato i due punti, pagando quei quattro minuti finali. Ci tenevo a fare i complimenti alla squadra di Ravenna ma allo stesso tempo sono costretto a segnalare la totale inadeguatezza del Palasport in cui si è giocata la partita. Gli spogliaioi, da minibasket, contravvenivano ad ogni norma anti-covid. Un campionato come la Serie A2, ed una partita del genere, non meritavano un palcoscenico del genere.”

La gara Orasì Ravenna-Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in differita su TelecapriSport, emittente ufficiale della Gevi, Canale 74 del Digitale Terrestre.