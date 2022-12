La Festa della Befana a Città della Scienza tra eventi e laboratori

La Festa della Befana arriva a Città della Scienza tra eventi, laboratori, travestimenti e animazione per bambini.

La Befana, dopo aver attraversato il suggestivo cielo di gennaio…nel Planetario atterrerà con le sue magiche soprese a Città della Scienza per allietare tutti i bambini! E allora… libero sfogo alla fantasia con i laboratori e le attività divertenti ma al tempo stesso utili a trasmettere tante nozioni scientifiche.

Trucchi e travestimenti e naturalmente science show spettacolari, laboratori interattivi e colorati volti a creare stelle luminose e bellissime candele natalizie. E non è tutto! Nel corso dei Borbone Kids Befana Edition basta poco per trasformare le capsule in alluminio e i bicchierini ecosostenibili in originali addobbi natalizi! Non mancheranno le visite guidate al Museo del corpo umano, Corporea e alle mostre in programma. Per tutti ci sarà una dolce sorpresa offerta da Caffè Borbone.

La Befana arriva a Città della Scienza, il programma:

Coloriamo la Befana

Vivi ancora la magia di queste feste colorando e decorando i disegni della befana.

INTERACTIVE LAB

Galleria

Durata: 45 minuti

Target: dai 3 ai 6 anni

Per max 20 persone

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: a ciclo continuo

Decoupage della Befana

Pongo per decorare? Scegli una leccornia tipica dell’Epifania, ritagliala e decorala con PONGO by GIOTTO. Il risultato ti sorprenderà!

INTERACTIVE LAB

Galleria

Durata: 45 minuti

Target: dai 3 ai 6 anni

Per max 20 persone

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: a ciclo continuo

Una stella di stecchini

Una manciata di stecchini, una pipetta, un po’ d’acqua e…. la magia è fatta! Bastano questi semplici e pochi elementi per trasformare, davanti ai tuoi occhi, stecchette di legno in una bellissima stella. Provalo!

INTERACTIVE LAB

Sol Lewitt

Durata: 45 minuti

Target: dai 7 ai 10 anni

Per max 20 bambini

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: a ciclo continuo

Candele in festa

Le api ci regalano davvero tante cose: del gustosissimo miele, la pappa reale, il polline e il propoli: tutti prodotti curativi che donano sollievo immediato in caso di malanni. Uno dei doni meno conosciuto dell’alveare è la cera d’api. Non solo offre altrettanti benefici ma è utile per la costruzione di bellissime candele natalizie!

INTERACTIVE LAB

Galleria

Durata: 45 minuti

Target: dai 10 ai 13 anni

Per max 20 persone

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: a ciclo continuo

Uno, nessuno, centomila…insetti!

Occhi e telecamere puntati su grandi, piccoli, velenosi e indispensabili…INSETTI! Sotto i riflettori un gruppo di invertebrati (temuto il più delle volte!!!) ma indispensabile per la vita sul nostro Pianeta. Un sorprendente science show, ideato e condotto dai comunicatori della scienza de Le Nuvole, che avrà come protagonisti non solo insetti, ma tanti animali meravigliosi, duttili e poliedrici, tutti… dal vivo!

SCIENCE SHOW

Sala Newton

Durata: 30 minuti

Target: per tutti

Ore: 12.00 e 16.00

In cerca di equilibrio

Corpi ed elementi che cambiano il loro equilibrio per cercarne uno nuovo: un fenomeno naturale suggestivo e affascinante! Dove osservarlo? Provette, cilindri, matracci, pipette e molto di più trasformeranno il palcoscenico della Sala Newton in un perfetto laboratorio per questo science show ideato e condotto dai comunicatori de Le Nuvole Scienza. Vi dimostreremo che la chimica e la fisica non sono materie astratte e che tutto il mondo che ci circonda può essere considerato come un enorme science lab. Basta saper trovare il giusto…equilibrio!

SCIENCE SHOW

Sala Newton

Durata: 30 minuti

Target: per tutti

Ore: 10.00 e 14.00

Borbone Kids Befana Edition

Campanelle, angioletti o pupazzi di neve? Trasforma le nuove e riciclabili capsule del caffè in alluminio Borbone in colorati addobbi Natalizi da appendere al tuo albero. Basta solo avere la giusta intuizione e un pizzico di manualità per creare la composizione che ci soddisfa di più!

INTERACTIVE LAB

Galleria

Durata: 45 minuti

Target: dai 5 agli 8 anni

Per max 20 persone

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: a ciclo continuo

ORARI SPETTACOLI AL PLANETARIO

10.00 Robot Explorer

10.45 LIVE Esploriamo il Sistema Solare

11.30 Dalla Terra all’Universo

12.15 LIVE Il Cielo del Mese

14.00 LIVE Il Cielo del Mese

14.45 LIVE Esploriamo il Sistema Solare

16.15 Robot Explorer