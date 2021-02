La classifica delle 10 auto più convenienti di Febbraio 2021

Pronto per scoprire quali sono le auto più convenienti sulle quali puntare a Febbraio 2021? Vediamo insieme l’elenco!

Quali sono le auto più convenienti di Febbraio?

Scegliere la giusta automobile richiede una buona analisi sia del prezzo sia delle prestazioni del veicolo. Trovare un buon compromesso tra queste due voci offre la possibilità di acquistare un’auto che soddisfi le tue principali esigenze di comfort, spazio dell’abitacolo, consumo e assetto a un prezzo conveniente.

Fiat Panda

La Fiat Panda è uno dei modelli della casa torinese più amati da coloro che hanno bisogno di un’automobile che sia perfetta sia per la città sia per i percorsi fuoristrada. Esistono molti modelli di Fiat Panda, tra i quali i 4×4 con motore 1.2 a benzina, ma anche quelli ibridi come la (Hybrid Panda) o con alimentazione a scelta tra benzina e gas.

La Panda 4×4 è un modello che conserva tutte le principali prerogative utilitaristiche e permette d’affrontare in modo disinvolto anche un leggero fuoristrada. Il motore 1.2 a benzina offre delle buone prestazioni.

Anche le Panda con alimentazione elettrica si presentano ideali per viaggiare in città, in quanto inquinano e consumano meno. Se si fanno molti chilometri al giorno una buona soluzione è fornita dalle Fiat Panda con alimentazione a benzina e gas, che offre di poter risparmiare sulle strade a lunga percorrenza.

BMW Serie 3

Una delle più classiche del marchio tedesco e tra le più apprezzate è la BMW Serie 3. La berlina si presenta di medio-grandi dimensioni con trazione posteriore, oppure integrale se si acquista nella versione xDrive. Le finiture interne dell’abitacolo sono curate, i materiali di ottima qualità, e la plancia dispone di un cruscotto digitale con uno schermo ampio e un buon impianto multimediale.

L’auto ha un assetto interno ed esterno che la rende perfetta per chi ha bisogno di un mezzo per i percorsi a lunga percorrenza. L’automobile è comoda da guidare in totale relax, grazie all’insonorizzazione ottimale sia in versione a benzina sia diesel. Se si cerca potenza e comfort questa è l’auto ideale.

Renault Clio

La Renault Clio è uno dei modelli di punta tra le utilitarie proposte dal brand francese. L’automobile si presenta con uno stile moderno e dinamico. I suoi interni dispongono di un design accattivante con una plancia dei comandi digitali grazie allo schermo da 7 oppure da 9,3 pollici in base al modello prescelto. La dotazione tecnologica dell’automobile presenta diversi allestimenti quali: ricarica wireless per lo smartphone, un navigatore funzionante, e un sistema di assistenza alla guida. L’abitabilità interna dell’automobile è ottimale, compresa la capienza del bagagliaio. L’auto presenta delle caratteristiche ottimali per i lunghi viaggi, in città grazie alle sue dimensioni compatte e alle varie funzionalità presenti permette di guidare in modo agevole. Il bagagliaio ampio la rende ideale per chi viaggia spesso, o per chi per lavoro deve trasportare pacchi o oggetti al suo interno.

Fiat 500

La Fiat 500 è una delle piccole utilitarie del brand che ha conquistato il mondo. Il suo ritorno sulle strade è stato così apprezzato che risulta essere una delle più vendute negli ultimi anni. La Fiat 500 con il suo nuovo design, ha mantenuto comunque l’aspetto intramontabile e unico, oltre che ricercato. L’effetto retrò e i componenti moderni si presentano anche al suo interno, dove sono presenti rivestimenti sfiziosi e una plancia multimediale con schermo piatto da 5 pollici che si trova nella zona centrale della plancia. La Fiat 500 è una citycar che consuma poco e permette di ottenere un compromesso ottimale tra agilità e comfort.

Audi A3

Un auto da prendere in considerazione tra le migliori in offerta nel mese di Febbraio 2021 è l’Audi A3. Questo modello d’automobile a cinque porte si basa sugli stessi pianali MQB della Skoda Octavia, della Volkswagen Golf e della Seat Leon. L’auto presenta proporzioni e dimensioni dalle linee moderne e ben scolpite, con parafanghi sporgenti e un frontale spigoloso. L’assetto interno è accogliente, comodo, presenta ottime rifiniture e un display da 10,3 pollici o da 12,3 pollici, disposto al centro della plancia. I motori sono brillanti, sia in versione diesel sia a benzina. La guida è gradevole, intuitiva, rapida e presenta un cambio dolce. In generale, questa è un auto per chi ricerca la giusta potenza in corsi sui percorsi a lunga percorrenza, e uno stile perfetto per fare bella figura mentre si gira in città.

Fiat Punto

Nata nel 1993 quest’automobile nel corso degli anni ha saputo reinventarsi e di entrare nelle case di milioni di italiani. Il buon connubio tra prezzo, assetto interno ed esterno, e comfort rende la Fiat Punto una delle automobili da non perdere se si cerca una buona offerta. La Fiat Punto sia in versione a benzina 1.2, ma specialmente nel suo assetto Multijet diesel 1.3, è una vettura perfetta per i lunghi viaggi e per girare in città, e riuscire a trovare parcheggio. Per chi ha bisogno di un abitacolo più ambio si consiglia la versione a 5 porte. La versione a 3 porte è ideale per chi ha bisogno di una city car compatta e con la quale trovare parcheggio senza problemi.

Smart fortwo coupé

Una vera e propria regina tra le city car è la Smart. La versione elettrica oppure a benzina sono ideali per riuscire a viaggiare tra le vie cittadine con il massimo del comfort! La Smart fortwo coupé è perfetta per chi cerca un auto dalle dimensioni super compatte e che offra una buona maneggevolezza, facilità di parcheggio, e spazio a sufficienza per due persone. L’abitacolo infatti, anche se piccolo è abbastanza comodo per due persone. Alla guida un vantaggio è la posizione rialzata che permette di migliorare la visibilità su strada. Le finiture e i materiali all’interno del veicolo sono di ottima qualità, come le dotazioni di sicurezza quali gli airbag frontali e gli elementi laterali per la testa e il torace. In definitiva, se si cerca la city car per eccellenza la Smart fortwo coupè fa al caso vostro.

Mercedes A

Se non siete persone da auto eccessivamente piccole e poco potenti, ma siete alla ricerca di ottime prestazioni sportive e comfort la Mercedes A è una delle auto in offerta a febbraio da prendere in considerazione. L’auto a cinque porte, presenta un abitacolo interno con ottime finiture e un sistema multimediale MBUX. La tecnologia si ritrova anche in vari sistemi per l’assistenza alla guida quali la frenata automatica e il mantenimento della corsia, il cruise control adattivo e sistema di supporto per i sorpassi. La Mercedes A con il suo design accattivante, la giusta comodità a bordo, e la potenza dei suoi motori non vi delude gli amanti delle auto tedesche e sportive.

Volkswagen Golf

La Volkswagen Golf ormai arrivata alla sua ottava generazione è un modello di automobile perfetto per chi ricerca il giusto connubio tra abitacolo confortevole, dotazione tecnologica e design estetico ottimale. Il design esterno prevede uno slancio frontale dato dai fari full led, mentre le fiancate hanno un aspetto estetico “muscoloso” con le sue nervature. La carrozzeria è inconfondibile, le dimensioni sono compatte, nella plancia centrale si trova invece il cruscotto digitale da 10,3 pollici. I modelli sia turbodiesel sia a benzina offrono la giusta potenza per percorrere le strade a lunga percorrenza. Non mancano comunque le versioni a metano e ibride plug-in, con motori potenti e consumi non eccessivi. L’auto è ideale per chi ha un animo sportivo ma desidera avere un modello compatto ideale anche per chi gira in città.

Ford Focus

Infine, ma non per importanza tra le auto in offerta a febbraio 2021 da non perdere c’è la Ford Focus. Questa è un automobile di medie dimensioni a cinque porte, ideale per chi cerca un modello con un abitacolo interno e spazioso, e linee esterne semplici e moderne. Dal punto di vista tecnico la Ford Focus presenta un impianto multimediale posto sulla consolle centrale, che permette d’accedere ai vari servizi dell’auto. Degna di nota è anche la messa a disposizione negli ultimi moderni di alcuni sistemi d’assistenza alla guida come la frenata automatica d’emergenza e il sistema di tenuta in corsia.