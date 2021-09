La Casa di Carta 5: Netflix organizza una proiezione per gli spoileratori

La Casa di Carta 5, anticipazioni. Netflix organizza una proiezione su un areo per evitare gli spoiler dell’ultima stagione della serie tv.

Arrivano le ultime anticipazioni della quinta e ultima stagione de La Casa di Carta. In occasione dell’uscita della serie (uscita nella giornata di ieri n.d.r.) Netflix mette in scena una trovata senza precedenti per evitare gli spoiler.

Netflix Italia, infatti, ha invitato i maggiori spoileratori nostrani a una proiezione a bordo di un aereo. Decollati nel rispetto delle misure anti Covid-19, gli spoileratori hanno vissuto un’esperienza indimenticabile, rimanendo in volo, e quindi ben lontani da Internet, per tutta la durata dei primi cinque episodi.

Non potendo usare i telefonini in volo, il sito di streaming si è assicurato più di 5 ore di silenzio stampa da parte loro, garantendo ai spettatori una visione tranquilla della serie.

Ecco la trama ufficiale della 5° stagione de La Casa di Carta:

“La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra”.

