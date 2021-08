La cantautrice Assia Fiorillo in finale al Premio Lunezia con i pagliacci #SonoSalvo

Assia Fiorillo è tra i 10 finalisti del premio Lunezia la canzone è “Qualcosa è andato storto”, il messaggio è che ci sono punti deboli che possono diventare armi preziose.

Una canzone, un palco e un messaggio. La canzone è “Qualcosa è andato storto”, il palco è quello del Premio Lunezia, il messaggio è che ci sono punti deboli che possono diventare armi preziose. Assia Fiorillo è tra i 10 finalisti del premio Lunezia che si svolgerà il 31 agosto, nell’ambito della storica rassegna La Versiliana a Marina di Pietrasanta (LU).

L’artista napoletana utilizza spesso l’outfit da palco per inviare messaggi o sostenere cause in cui crede e, per la finale del Premio Lunezia, Assia ha deciso di esibirsi indossando i pagliacci disegnati da Salvo, un bambino di 9 anni che, durante il primo lockdown, ha cominciato a disegnare clown di vari colori. Salvo ha un disturbo dello spettro autistico.