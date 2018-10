La Canottieri Napoli a Portici per inaugurare l’anno sportivo

La Canottieri Napoli ha inaugurato l’anno sportivo con tutta la squadra e i dirigenti presso Orraù Bistrot a Portici.

La squadra della Canottieri Napoli ieri sera si è riunita per inaugurare l’anno sportivo di pallanuoto 2018/2019. La festa è stata ospitata da Orraù Bistrot di Marco Berardo e Ciro Noviello a Portici. Erano presenti Marco Gallinoro, Vice Presidente Sportivo CCN; Luca Piscopo, Consigliere Nuoto e Pallanuoto; Paolo Zizza, allenatore della Canottieri Napoli; Enzo Massa, Assistant Coach; Lucio Cirino Pomicino firma storica del Mattino; Rosario Mazzitelli, Vice presidente dell’USSI della Campania e responsabile della comunicazione del Circolo Canottieri Napoli.

La squadra era al completo con la novità dei tre giocatori stranieri due serbi e uno slovacco. Si tratta dell’attaccante della Stella Rossa di Belgrado, Dorde Tanaskovic di 24 anni e del centro boa, Milos Vukicevic di 30 anni che lo scorso anno ha giocato nel campionato francese.

Lo slovacco invece, è il difensore ventitreenne Marek Tkac che nella passata stagione ha giocato nella formazione tedesca dell’Hannover. La Canottieri Napoli si appresta quindi ad affrontare la prossima stagione con un organico decisamente rinnovato. Il campionato inizierà il 13 ottobre e le partite in casa si disputeranno al Palacasoria (Via Michelangelo, 3 – 80026 Casoria) in orari e giorni da definire in base al calendario sportivo.

La squadra della Canottieri Napoli sarà presentata alla stampa il 9 ottobre presso la sede del circolo al Molosiglio. “Sarà un campionato difficile, – dichiara Paolo Zizza – dove non c’è una squadra cuscinetto e non sarà facile evitare la zona calda della classifica. Punto molto sull’entusiasmo di questi ragazzi, sulla loro professionalità e sul loro grande attaccamento ai colori sociali”.

Dopo l’aperitivo offerto da Carlo Cottone e Ciro Scognamiglio, titolari della storica pasticceria “Daniela”, gli atleti giallorossi, guidati dall’allenatore Paolo Zizza e dal responsabile della comunicazione Rosario Mazzitelli, sono stati accolti calorosamente da Marco Berardo e Ciro Noviello titolari della location Orraù Bistrot a Portici. In onore della Canottieri Napoli, dopo un menù napoletano che è stato molto apprezzato soprattutto dagli altleti stranieri, è stata offerta una torta giallorossa a base di crema chantilly e fragoline.

“E’ una serata di grande gioia per tutti noi e siamo particolarmente contenti di aver avuto la Canottieri Napoli che è venuta qui a Portici ad inaugurare il prossimo anno sportivo – ha detto Marco Berardo – e poi devo aggiungere che ci sentiamo onorati per aver ospitato una squadra, che rappresenta uno dei club più gloriosi nel panorama della pallanuoto nazionale e Campana”.

Il taglio della torta e il brindisi ha rappresentato il momento conclusivo della serata, tutta la squadra giallorossa con Paolo Zizza, Enzo Massa, Marco Gallinoro, Luca Piscopo, Rosario Mazzitelli e i titolari di Orraù Bistrot hanno brindato ai futuri successi della Canottieri Napoli.