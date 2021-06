L ‘Ambasciatore del Messico in Italia Carlos García de Alba in visita al Pan il 30 giugno per Frida Kahlo

Al Pan per la mostra di Frida Kahlo la visita ufficiale dell’Ambasciatore del Messico in Italia S.E. Carlos García de Alba.

Nuovamente alla ribalta al Pan- Palazzo delle Arti di Napoli, la mostra su Frida Kahlo – Ojos que no ven corazón que no siente. Dopo la conferma dell’attenzione mostrata dai giovani per l’esposizione e per il percorso fotografico e multimediale dedicato alla famosa artista messicana, grande interesse sta suscitando la visita ufficiale in mostra dell’Ambasciatore del Messico in Italia S.E. Carlos García de Alba.

Un evento di grande prestigio previsto per domani 30 giugno alle ore 16.00, che getterà sicuramente altra positiva luce su di un’occasione artistica di grande successo. Organizzata dalla Next Exhibition in collaborazione con Alta Classe Lab, Fast Forward e Next Event, la mostra dedicata a Frida Kahlo sarà visitabile fino al prossimo 29 agosto e grazie all’iniziativa. Un’ estate al museo con Frida, metterà a disposizione dei visitatori anche le seguenti tariffe speciali.

Info Ticket

Under 12: omaggio, studenti: 8 euro, gruppo dalle 4 alle 8 persone: 10 euro, gruppo composto da oltre 8 persone: 8 euro. Per partecipare alla visita dell’ Ambasciatore occorre munirsi di un invito strettamente nominale anche telefonando al numero 340/6409714.