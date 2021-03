Kim Kardashian, Justin Bieber e Millie Bobby Brown ospiti ai Kid’s Choise Awards

Justin Bieber raggiungerà il palco principale dei “KCA” per un’esibizione mozzafiato dove interpreterà i suoi successi ai vertici delle classifiche

- Advertisement -

Come ogni anno i Kids’ Choice Awards, sono il più grande show televisivo in cui sono i ragazzi a premiare le star più amate di cinema, televisione, musica, sport e tanto altro ancora. L’edizione di quest’anno si annuncia come una delle più epiche per il numero di super star che hanno confermato la loro presenza: Kim Kardashian, Gal Gadot, Robert Downey Jr., Millie Bobby Brown, Charli D’Amelio, BTS, Hailey Bieber, Addison Rae, Sofia Vergara, David Dobrik, Lin-Manuel Miranda, Tiffany Haddish, Anna Kendrick, Liza Koshy, Jennifer Garner, Heidi Klum, Terry Crews, Tyler Perry, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Marsai Martin, Joshua Bassett, Anthony Anderson, Dani & DannahLane e Iain Armitage.

L’edizione 2021 sarà presentata dall’attore comico e leggenda del “Saturday Night Live” Kenan Thompson (Kenan, AllThat) e in Italia andr à in onda venerd ì 19 marzo alle ore 20:00 solo su Nickelodeon, Sky 605.

Nelle scorse settimane è stato annunciato Justin Bieber, la superstar mondiale vincitore del Grammy® Award, come performer principale dei Kids’ Choice Awards 2021. Justin Bieber raggiungerà il palco principale dei “KCA” per un’esibizione mozzafiato dove interpreterà i suoi successi ai vertici delle classifiche: “Intentions”, insieme al rapper Quavo, e l’ultimo singolo “Anyone”.

Per la prima volta in assoluto, il dirigibile arancione di Nickelodeon lascerà la sede dei KCA e accompagnerà i fan in una corsa sfrenata in tutto il mondo e porterà tantissime sorprese: come la “reunion” del cast di iCarly composto da Miranda Cosgrove (Carly Shay), Jerry Trainor (Spencer Shay) e Nathan Kress (Freddie Benson) che presenteranno la categoria “Film Preferito”. La live action prodotta e trasmessa su Nickelodeon per sei stagioni, tornerà sul servizio di streaming di ViacomCBS Paramount + nei paesi dove è disponibile