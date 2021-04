Juventus-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Oggi finalmente si gioca Juventus-Napoli, autentico spareggio Champions: tutti i modi per assistere alla sfida tra le squadre di Pirlo e Gattuso.

A caccia di punti Champions. Il Calcio Napoli provera’ a sbancare anche lo Stadium dopo aver vinto sia a San Siro che all’Olimpico contro Milan e Roma. Il campanello d’allarme suonato per il successo sofferto con il Crotone non preoccupa molto Gattuso per il recupero (della terza giornata d’andata) di oggi in casa della Juventus. Sa bene il tecnico calabrese che i suoi ragazzi saranno molto concentrati al cospetto di Ronaldo e company. Anche perche’ l’impegno vale moltissimo per la rincorsa al quarto posto. In caso di vittoria addirittura il Napoli sorpasserebbe l’Atalanta e starebbe ad una sola lunghezza dal Milan secondo. La buona notizia e’ che i tamponi di ieri pomeriggio hanno dato esito negativo e quindi sono tutti utilizzabili.

Cambia Gattuso rispetto al match con i calabresi di sabato scorso. Tanti i titolari che rientrano per cercare di conquistare un risultato positivo. Tra i pali torna Ospina che ha ricevuto l’ok dopo il controllo dal dottor Falco presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Nella linea a quattro difensiva si rivede Koulibaly.

Scontata la squalifica, il senegalese fara’ coppia con Manolas anche se in corsa c’e’ pure Rrahamani. A sinistra Hysaj prende il posto di Mario Rui perche’ deve tenere a bada Chiesa. A destra impossibile fare a meno di Di Lorenzo. Anche a centrocampo ci sono dei ritorni importanti. Centralmente agisce Demme che si e’ ripreso definitivamente. Con lui anche Zielinski che in fase di possesso e’ il sottopunta mentre quando attacca la Juve arretra nella linea a tre formata anche da Fabian Ruiz. In avanti il ruolo di prima punta va a Mertens, che a destra sara’ supportato da Lozano. Il messicano si riprende il posto da titolare dopo una lunga assenza. A sinistra confermatissimo Insigne che sta vivendo un momento eccezionale.

Dopo l’allenamento di ieri mattina, la Juventus e’ finita “in bolla” al J Hotel in seguito alla positivita’ di Federico Bernardeschi al Covid-19. Il calciatore e’ il terzo dopo Demiral e Bonucci ad aver pagato dazio al coronavirus a causa degli impegni con le nazionali in giro per l’Europa. E per uno che sara’ forzatamente costretto a star fuori, rispetto al derby ce ne sono tre in piu’ che saranno a disposizione del tecnico Andrea Pirlo: McKennie, Arthur e Dybala sono infatti tornati convocabili dopo l’esclusione punitiva alla vigilia della stracittadina decisa in seguito alla famigerata cena della settimana scorsa a casa dell’americano. E i primi due potrebbero giocare titolari.

Nonostante la brutta prestazione nel derby, in porta sara’ confermato Szczesny come comunicato dallo stesso Pirlo in conferenza stampa, in difesa Cuadrado sara’ chiamato ad arginare Insigne sulla destra mentre uno tra Alex Sandro e Danilo dovrebbe prendersi in carico Lozano sulla sinistra. In mezzo de Ligt e Chiellini. Con il ritorno di Arthur a centrocampo si ricomporra’ la coppia con Bentancur, mentre sulle corsie esterne sono favoriti il gia’ citato McKennie e Chiesa. In avanti, infine, Morata dovra’ ritrovare quel gol che manca da quattro partite e andra’ a far coppia con il riconfermato Ronaldo.

Juventus-Napoli, probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Dove vederla in tv e streaming

Sarà possibile assistere al match dello Stadium collegandosi sui seguenti canali: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 e 254 del satellite). Juventus-Napoli sarà trasmessa anche in diretta streaming, che gli abbonati Sky potranno seguire attraverso l’applicazione di Sky Go, su dispositivi come pc, smartphone e tablet. Altro modo per seguire l’incontro è su NOW Tv, la piattaforma online che permette di assistere alla programmazione Sky.