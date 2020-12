Itis Leonardo da Vinci di Napoli: ecco gli indirizzi di studio per l’anno scolastico 2021-22

Itis Leonardo da Vinci: una delle scuole storiche di Napoli ha già pianificato gli indirizzi di studio per l’anno scolastico 2021-2022.

Quest’anno scolastico è fortemente condizionato dal Covid 19 anche per l’Itis Leonardo da Vinci di Napoli. Di fatto, dallo scorso marzo, la pandemia ha costretto tutte le scuole italiane a far andare avanti le lezioni grazie alla didattica a distanza. Una modalità portata avanti praticamente senza interruzioni, con le eccezioni dell’esame di Maturità (colloquio orale in presenza), dei corsi di recupero e dei primi giorni del nuovo anno scolastico.

In molti casi, le scuole erano ripartite in presenza a fine settembre, salvo poi il forzato ritorno alla DAD per via dei contagi. Alla luce del miglioramento della situazione, sembra però certa la riapertura delle scuole superiori dal 7 gennaio 2021. In vista del prossimo anno scolastico, l’Itis Leonardo da Vinci, scuola storica di Napoli, si prepara al rilancio della cultura tecnica e professionale favorendo la formazione del capitale umano necessario per il rilancio dell’economia e del made in Italy.

Itis Leonardo da Vinci di Napoli: gli indirizzi di studio attivati per l’anno scolastico 2021/2022

Chimica, materiali e biotecnologie articolato in Chimica e materiali con curvatura tintori, Biotecnologie sanitarie con curvatura sportiva e Biotecnologie ambientali;

Elettronica, elettrotecnica e automazione;

Sistema moda articolato in: Tessile, abbigliamento e moda;

Liceo scientifico con opzione scienze applicate.

Dal prossimo anno partirà inoltre il corso di Chimica e materiali con curvatura tintori, che avrà l’obiettivo di formare il tecnico di tintoria, una figura interna alle aziende che gestiscono in proprio le varie fasi della produzione, oppure che lavora in imprese specializzate nella nobilitazione e nel finissaggio dei capi. Il tecnico di tintoria deve possedere un’elevatissima sensibilità cromatica, deve essere preciso, sicuro di sé e dotato di spirito d’iniziativa e di autonomia decisionale. Si tratta di un esperto il cui lavoro è incentrato sulla sperimentazione e sull’innovazione, opera in genere a stretto contatto con il disegnatore di tessuti e con lo stilista, sforzandosi di interpretare nella maniera più corretta le loro idee creative. Questo nuovo indirizzo si affianca a quelli già esistenti ed ampiamente collaudati:

Biotecnologico Sanitario con orientamento sportivo che coniuga lo studio di discipline scientifiche con attività sportive e nato per consentire agli allievi impegnati in attività agonistiche di organizzare in maniera proficua ed agevole le proprie attività didattiche;

che coniuga lo studio di discipline scientifiche con attività sportive e nato per consentire agli allievi impegnati in attività agonistiche di organizzare in maniera proficua ed agevole le proprie attività didattiche; Elettronica, Elettrotecnica e Automazione che pur essendo incentrato sui temi classici dell’elettrotecnica, li arricchisce con conoscenze di elettronica e di informatica ed amplia la visione tecnica nell’ambito dei sistemi automatici;

Sistema Moda particolarmente indicato per chi nutre interesse per le materie tecnologiche applicate al settore della moda; per chi desidera progettare e realizzare prodotti per l’industria tessile ed ha attitudine alla creatività e gusto estetico. Va ricordato parlando del sistema moda, che proprio gli allievi di tale settore, nel novembre 2019, sono partiti per la Cina per prendere parte alla tredicesima edizione del Sino-Italian Exchange event, per la promozione di scambi culturali e per partecipare a percorsi formativi che spaziavano dalla moda al design, alla ceramica e all’audiovisual;

particolarmente indicato per chi nutre interesse per le materie tecnologiche applicate al settore della moda; per chi desidera progettare e realizzare prodotti per l’industria tessile ed ha attitudine alla creatività e gusto estetico. Va ricordato parlando del sistema moda, che proprio gli allievi di tale settore, nel novembre 2019, sono partiti per la Cina per prendere parte alla tredicesima edizione del Sino-Italian Exchange event, per la promozione di scambi culturali e per partecipare a percorsi formativi che spaziavano dalla moda al design, alla ceramica e all’audiovisual; Liceo scientifico con opzione scienze applicate nel quale lo studente acquisisce competenze particolarmente avanzate negli studi scientifici e tecnologici, con spazio maggiore per l’informatica e la biologia, la chimica, la fisica e le scienze della Terra affrontate per un maggior numero di ore, con ampio ricorso ad attività negli attrezzati laboratori dell’Istituto. In questa opzione non è previsto lo studio del latino.

La scuola vanta inoltre collaborazioni con Facoltà scientifiche dell’area di Napoli e partecipa a progetti internazionali che saranno ripresi non appena l’emergenza sanitaria lo consentirà. In particolare, va menzionato il progetto “Tryat”, un percorso di alta competenza professionalizzante relativo al monitoraggio dell’atmosfera e delle previsioni meteo rientrante nell’ambito del Programma “Erasmus +”, condotto in Italia in esclusiva dai ragazzi dell’IISS “Leonardo da Vinci” insieme ad altri due partner europei: il Lise Meitner Schule di Berlino ed il Lycée Saint Cricq di Pau (Francia).