In Italia 347 casi di variante indiana, l’Ordine dei medici: “Vaccini sembrano inefficaci”

A oggi, con l’ultimo scoperto a Firenze, sono 347 i casi segnalati in Italia della cosiddetta variante indiana del Covid-19, che, secondo il presidente dell’Ordine dei medici, i vaccini non sarebbero in grado di bloccare.

“A Firenze si è registrato il primo caso di variante indiana del Covid-19″ che “gli attuali vaccini purtroppo sembra non siano in grado di bloccare“. Lo rivela Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei medici ed odontoiatri del capoluogo toscano. “Ad oggi sono 347 i casi segnalati in Italia per questa variante e se ne contano solo qualche migliaio in tutto il mondo. Le prove di laboratorio hanno dimostrato come gli anticorpi neutralizzanti, che si formano a seguito della vaccinazione, non riescono ad offrire protezione contro questa particolare variante”. Per questo “la nostra preoccupazione maggiore deve essere quella di vaccinare il maggior numero di persone il più in fretta possibile in modo da creare una barriera di comunità contro il virus“.

Così, sulla somministrazione degli over 80 il presidente aggiunge: “Devono essere vaccinati prima degli altri. Sono loro le persone più fragili e soggette a rischio di letalità in caso di contagio ed è nostro compito quello di proteggerle. L’ordine è a completa disposizione, ma la Regione deve mettere noi medici nelle condizioni di poterli vaccinare. Si faccia ricorso a tutti i vaccini disponibili, ma è assolutamente urgente fare in fretta per non veder incrementare la curva della letalità”, conclude.