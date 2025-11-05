Istruzione, bambini e sociale: al via il Premio Minerva

Nasce il Premio Minerva, iniziativa lanciata in occasione dei 15 anni di attività dell’asilo nido autorizzato e scuola dell’infanzia paritaria “Il mondo ai piccoli”.

Istruzione, cultura, attenzione ai bambini e al sociale: nasce il Premio Minerva, iniziativa lanciata in occasione dei 15 anni di attività dell’asilo nido autorizzato e scuola dell’infanzia paritaria “Il mondo ai piccoli” e che vuole celebrare il merito, l’impegno, la dedizione e l’eccellenza rivolta ai più piccoli, promuovendo il valore e ispirando il futuro con un percorso di crescita ed emozioni.

La cerimonia di premiazione si svolgerà Venerdì 14 novembre (ore 19,30) presso la Sala Archimede di Città della Scienza.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, in programma Venerdì 7 novembre (ore 10,30) all’Ordine giornalisti della Campania in via Partenope 5 a Napoli, e nel corso della quale saranno resi noti i nomi dei vincitori del Premio, parteciperanno Valentina Ercolino Perillo (Il mondo ai piccoli), Benedetta Valanzano (attrice di teatro e cinema), Enzo Agliardi (giornalista) e il dj MirkoSemp (Mirko semprevivo).

IL PREMIO E LE SEZIONI

Il Premio Minerva 2025 nasce per rendere omaggio a coloro che, con passione e costanza, hanno contribuito alla crescita educativa, civile e umana delle nuove generazioni. Il riconoscimento punta a valorizzare l’eccellenza nel mondo della scuola e l’impegno sociale di chi ha lasciato un segno profondo nella comunità e ha sostenuto e reso speciale il cammino educativo e umano di tanti bambini e ragazzi, in particolare nei contesti più complessi o con fragilità, ed è articolato in tre sezioni:

– Docenti e Maestri, per gli insegnanti che con dedizione e sensibilità accompagnano bambini e ragazzi nel percorso di crescita valorizzandone i talenti, soprattutto nei contesti più difficili.

– Dirigenti scolastici e legali rappresentanti, sezione dedicata a chi guida le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado con visione, responsabilità e spirito innovativo:

– Alla memoria, un tributo a coloro che nel corso della vita si sono distinti per l’impegno sociale, politico, religioso, civile o professionale, lasciando un’eredità di valori e passione.

Il Premio Minerva (quest’ultima dea della saggezza e dell’istruzione, perfetta per premiare dirigenti scolastiche) celebra non solo risultati ma anche valori, visione e umanità. La selezione dei premiati si basa su merito, dedizione e impegno costante, riconoscendo percorsi professionali fondati su serietà, responsabilità e amore per la comunità scolastica.

IL PROGRAMMA

A presentare la serata saranno Benedetta Valanzano (attrice di teatro e cinema) ed Enzo Agliardi (giornalista e comunicatore). Considerata la rilevanza dei temi trattati insieme all’interesse diretto per il mondo dell’informazione, sarà presente all’evento anche il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. Sono previste inoltre esibizioni artistiche, musica dal vivo e momenti emozionanti con ospiti speciali e testimonianze di chi ha fatto parte della storia di “Il mondo ai piccoli”.

Venerdì 14 novembre 2025, ore 19:30, Città della Scienza – Napoli