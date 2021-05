Ischia, nuova gestione per il bar Calise: ecco Raccioppoli e Mauro Distribuzione

Ischia: lo storico bar Calise ceduto al gruppo Raccioppoli con il supporto della Mauro Distribuzione (Espresso Napoletano). Domenico Raccioppoli: “Salvi 60 posti di lavoro. Puntiamo ad esportare nel mondo il Cornetto Ischitano”.

Il Gruppo Raccioppoli, leader su tutto il territorio nazionale nella produzione di Food Pack Sostenibile, Imballaggi Flessibili e Dispositivi di Protezione Individuale, con il supporto della Mauro Distribuzione (Espresso Napoletano), brand di eccellenza dell’alta pasticceria partenopea, ha rilevato lo storico Bar Calise Ischia (Bar, Caffetteria, Pasticceria, Gelateria, Gastronomia, Tea Room), una vera e propria icona del gusto che, da oltre sessant’anni, delizia i palati degli ischitani, nonché dei numerosi turisti che ogni anno si recano sull’Isola Verde per trascorrere le vacanze.

“Abbiamo deciso di rilevare quella che è a tutti gli effetti una vera e propria istituzione per tutta l’isola – afferma Domenico Raccioppoli, Ceo del Gruppo – ponendoci sin da subito un duplice obiettivo: il primo lo abbiamo immediatamente raggiunto, ovvero salvaguardare e tutelare tutti i sessanta dipendenti in forza al Bar Calise Ischia, i quali sono stati tutti confermati anche con il cambio di proprietà.

Il secondo obiettivo è quello di poter esportare quotidianamente, ovunque nel mondo, il celebre “Cornetto Ischitano” di Calise. Con il nostro know how puntiamo a far arrivare sulla tavola di chiunque lo desideri e in qualunque posto si trovi un simbolo dell’isola e dell’ischitanità, promuovendo così il “Brand Ischia” 365 giorni all’anno, attraverso i suoi gusti e suoi sapori”.