Ischia: lunedì 26 luglio torna lo spettacolo della Festa di Sant’Anna

Ischia: l’amministrazione comunale ha reso noto che sono in corso i preparativi per la Festa di Sant’Anna (che nel 2020 fu annullata causa pandemia).

Nella giornata di lunedì 26 luglio, l’isola di Ischia tornerà a festeggiare la storica Festa di Sant’Anna, appuntamento che torna dopo un anno di stop causa pandemia.

Ne ha dato notizia l’amministrazione comunale, per cui la Madre della Vergine Maria e protettrice delle partorienti generalmente, nel suo giorno, verrà di nuovo onorata attraverso le celebri sfilate delle barche allegoriche e il tipico incendio del Castello Aragonese, seguito da spettacoli pirotecnici.

L’appuntamento alla Baia di Cartaromana è certamente da non perdere non solo per gli abitanti dell’isola verde, ma anche per i tanti turisti che la stanno popolando in questa estate di ripartenza.