Ischia, continuano gli assembramenti: 2 locali chiusi per la terza volta

Due locali notturni chiusi per la terza volta per il mancato rispetto delle norme anti covid: è accaduto ad Ischia dove ieri sera gli uomini del commissariato della Polizia di Stato, guidato dalla dottoressa Maria Antonietta Ferrara, hanno provveduto alla chiusura per cinque giorni dei due esercizi dopo aver riscontrato assembramenti di clienti oltre il limite consentito dalle norme anti contagio in vigore.

Per i due locali della Riva Destra di Ischia Porto, uno dei luoghi tradizionalmente più affollati della movida ischitana, si tratta della terza chiusura in poco più di un mese e sempre a causa di sovraffollamento; di conseguenza la Prefettura potrebbe a questo punto decidere un provvedimento più severo prolungando la chiusura fino a 30 giorni.