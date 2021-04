“Io sono vendetta” su Italia 1. I film in tv giovedì 1 aprile

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv giovedì 1 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma.

I film in tv giovedì 1 aprile.

Il Capitale Umano – Human Capital – 21:15 Sky Cinema Contact – 21:00 Iris Io sono vendetta – 21:20 Italia 1 Genere: Azione

Azione Titolo originale: I Am Wrath

I Am Wrath Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 92′

92′ Regista: Chuck Russell

Chuck Russell Cast: John Travolta, Rebecca De Mornay, Sam Trammel, Christopher Meloni, Amanda Schull TRAMA Io sono vendetta (I Am Wrath) è un film del 2016 diretto da Chuck Russell. Stanley Hill, ex membro delle Forze Speciali, assiste impotente all’omicidio di sua moglie Vivian in un parcheggio. Dopo questa tragedia il desiderio di vendetta lo perseguita e il pensiero della moglie che muore tra le sue braccia lo ossessiona. Il Detective Gibson e altri poliziotti corrotti sembrano incapaci di portare avanti le indagini per cui decide di farsi giustizia da sé con l’aiuto di Dennis, il suo ex socio. I due scoprono che dietro l’uccisione di Vivian c’è il governatore. Maria Maddalena – 21:25 Premium Cinema 2 Gioco a due – 21:10 Rai Movie Taxxi 3 – 21:15 Cielo I perfetti innamorati – 21:10 Paramount Channel Believe – Il sogno si avvera – 21:00 Sky Family Beetlejuice – Spiritello porcello – 21:15 Sky Cult