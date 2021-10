Io Giusy, al Gambrinus la presentazione del nuovo film di Giusy Attanasio

Al Gran Caffè Gambrinus è stato presentato il film “Io Giusy” girato a Napoli e che vede protagonista la cantante neomelodica Giusy Attanasio.

Atmosfera e pubblico delle grandi occasioni al Gran Caffè Gambrinus dove è stato presentato il film “Io Giusy”.

Il nuovo e atteso lavoro cinematografico interamente girato a Napoli, incentrato sul mondo della canzone partenopea moderna – con riprese anche nella storica casa discografica “Zeus Record” – che vede protagonista la cantante neomelodica Giusy Attanasio, nota alle cronache per aver fatto tanto parlare di sè in questi giorni a proposito della “diatriba” a distanza legata al mondo neomelodico con Nino D’Angelo.

Nel cast della pellicola, diretta da Nilo Sciarrone (al suo secondo lungometraggio dopo la pellicola che vide protagonista Nancy Coppola), figurano – tra gli altri – Vincenzo Pirozzi, Antonio Buonomo, Gaetano Amato, Angelo Di Gennaro, Rosa Miranda e Antonio Fiorillo. “Giusy- questa è la storia del film- è una ragazza giovane e talentuosa, con il sogno e tutte le carte in regola, per diventare una cantante famosa.

Orfana di madre, vive con il padre con il quale lavora in un salone per parrucchieri. Sul suo percorso incontra Giovanni Russo, un produttore “spietato”. Tra mille vicissitudini, tradimenti e paure, Giusy riceve una sorpresa dal padre che le cura la produzione di una canzone che sua moglie aveva scritto per lui poco prima di morire: il brano piace al grande pubblico che porta Giusy in vetta alle classifiche di gradimento radiofonico.

Il film si conclude con la ragazza felice e realizzata che in una libreria firma le copie del suo nuovo e fortunato singolo ai numerosi fan”. Ora tutti si chiedono se, dopo Nino D’Angelo, Gigi D’Alessio e Luciano Caldore, la strada dei musicarelli neomelodici troverà nuova fortuna tra il pubblico del grande schermo. La pellicola sarà presentata in anteprima nelle sale della Puglia, della Sicilia e della Campania dal prossimo 28 ottobre 2021.