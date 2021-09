International Swimming League: con il ticket della Gevi Napoli si accede anche alla Scandone

International Swimming League: venerdì 3 settembre con il ticket del basket si accede anche in piscina. Alle 19 le gare dei campioni del nuoto, alle 21 la prima di Supercoppa della formazione di basket napoletana.

Basket e nuoto uniti per una grande giornata di sport napoletano. Protagoniste Gevi Napoli e International Swimming League, in occasione della prima stagionale della formazione di pallacanestro partenopea, il match contro la Nutribullett Treviso valido per la SuperCoppa Discovery+, in programma domani, venerdì 3 settembre alle ore 21. I possessori del biglietto della gara Gevi Napoli Basket-Nutribullett Treviso potranno accedere gratuitamente alla Piscina Scandone per le gare dell’International Swimming League in programma domani, venerdì 3 settembre dalle ore 19,00.

L’Ingresso è consentito fino ad esaurimento capienza. Domani alla Scandone si affronteranno, nel terzo match dell’Isl London Roar, Energy Standard, Iron Budapest, New York Breakers con campioni in vasca quali Sarah Sjostrom, Benedetta Pilato, Katinka Hosszu, Kristof Milak, Abbie Wood, Marco Koch.