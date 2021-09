Ingresso libero alla Zoo di Napoli, domani 24 settembre dalle 16 alle 19

Domani venerdì 24 settembre lo Zoo di Napoli si veste dei colori dell’Arcobaleno e si fa portavoce di una visione senza pregiudizi per celebrare la natura. Dalle ore 16 alle ore 19, ingresso libero.

Domani venerdì 24 settembre dalle ore 16 alle ore 19, ingresso gratuito allo Zoo di Napoli in viale J.F. Kennedy 76.

Un pomeriggio gioioso con la comunità LGBTQ. La natura che in questo parco circonda addetti ai lavori e visitatori ogni giorno con la sua esuberanza e varietà creativa, ricorda a tutti attraverso i suoi magnifici esempi di specie e sintonia, quanto la diversità sia una ricchezza per il nostro pianeta, quanto sia necessaria e soprattutto quanto l’evoluzione nel corso di milioni di anni ha dato prova di essere propositiva e lungimirante, permettendo la nascita di specie estremamente diverse tra loro e che hanno saputo occupare tutte le nicchie ecologiche evolvendo e sopravvivendo grazie alle più disparate strategie per la loro riproduzione.

Lo scopo del giardino zoologico attraverso quest’evento è raccontare scientificamente la vicinanza della nostra specie a tutte le altre specie animali sotto un altro punto di vista: siamo tutti ospiti dello stesso pianeta e tutti tasselli di uno stesso puzzle, e come nella specie umana anche nelle altre specie animali è possibile incontrare un ricco panorama di esempi che vedono il sesso maschile e quello femminile scambiarsi di ruolo in un carosello di colorate combinazioni.

L’omosessualità per fare un esempio, è stata osservata in più di 1000 specie e ancora più diffusa è la bisessualità, gli studi che riguardano l’argomento iniziano già dal 1700.

Domani pomeriggio con ingresso gratuito al parco dalle ore 16:00 alle 19:00 lo zoo si fa portavoce di una visione in cui pregiudizi e i preconcetti cadono per celebrare la natura che è dentro ciascuno di noi, in tutte le sue forme.

A partire dalle ore 16:00 sarà possibile accedere al parco gratuitamente, passeggiare per i viali, ammirare gli animali ospiti della struttura, partecipare gratuitamente ai tour guidati e gustare un aperitivo di benvenuto presso lo chalet centrale del parco.

E’ gradita l’adesione on line all’indirizzo info@lozoodinapoli.it