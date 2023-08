Dopo il successo delle prime due puntate, il viaggio di “Azzurro…storie di mare” prosegue in Cilento. La terza puntata in onda domenica 20 agosto, alle ore 9:40 su Rai 1.

NAPOLI – Dopo il grande successo delle prime due puntate, continua il viaggio di “Azzurro Storie di mare”, il programma condotto da Beppe Convertini. Al centro della terza puntata – in onda domenica 20 agosto, alle ore 9:40 su Rai 1 – ci sarà il Cilento, meta turistica per eccellenza del nostro Paese che ogni anno accoglie milioni di visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Il tour partirà dalle porte di quest’area, la città di Salerno, per proseguire alla scoperta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, fino a concludersi a Palinuro.

“Navigheremo lungo tutta la costa cilentana alla scoperta delle antiche tradizioni di questa perla unica del nostro bel Paese. Racconteremo la straordinarietà dei Maestri d’ascia e dei pescatori – spiega Convertini – le bellezze naturalistiche e tanti altri antichi mestieri del mare che raccontano perfettamente il territorio cilentano. Non mancherà ovviamente l’attenzione all’enogastronomia ed ai progetti per la salvaguardia del mare, da sempre al centro di Azzurro”.

Prodotto dalla Zeus group. Un programma di Gennaro Coppola, Beppe Convertini e Gianmarco Ravo. La regia è curata da Daniele Carminati, mentre la squadra di autori è capitanata da Gianluca Imparato. L’appuntamento è per domenica 20 agosto alle 09:40 su Rai 1.