Il Teatro Sannazaro, riparte a “Sipari spiegati”

Lara Sansone e Sasà Vanorio, hanno presentato un cartellone esplosivo per la prossima stagione del Teatro Sannazaro. Ecco tutti gli appuntamenti in programma.

Adottando il significativo claim “A sipari spiegati” e mutando con la mente i mitici drappi rossi del palcoscenico in tante vele gonfiate dal vento dirette verso nuovi orizzonti, Lara Sansone e Sasà Vanorio, hanno annunciato i temi della prossima stagione del Teatro Sannazaro.

Durante una conferenza stampa caratterizzata dal distanziamento sociale e dalle mascherine alla moda dei partecipanti, i direttori della “Bomboniera” di via Chiaia hanno anticipato i temi degli spettacoli in programma, pur soffermandosi sulle tante incognite derivate dal temibile Covid 19.

“Siamo qui per coloro che amano il teatro– ha detto l’attrice e regista Lara Sansone- e per fare in modo che lo stesso resti vivo, abbiamo capito che occorre restare uniti. Proprio per questo, abbiamo chiamato a raccolta gli amici artisti napoletani e dopo aver unito insieme le generazioni del teatro di oggi, abbiamo fatto in modo di fare salire tutti a bordo di un’immaginaria nave trascinata da tanti sipari utilizzati come vele spiegate”.

Ricordando la missione di “Centro di Produzione”, le nuove scelte di casa Sannazaro, hanno confermato la vocazione di unire la tradizione con il contemporaneo pur senza celare i dubbi per un incerto futuro.

“Sono preoccupato per le regolamentazioni riguardanti il pubblico – ha detto il direttore organizzativo Vanorio- se non varieranno, mi consentiranno di accogliere in sala poco più di 100 spettatori. Ma ciò che mi avvilisce di più, sono le norme per il palcoscenico, dove il discorso si fa difficile fino al punto da farmi considerare puro ottimismo lo spettacolo “Cafè Chantant” che a Natale prevederà circa 34 artisti”.

Programma completo

Tornando alla stagione, divisa tra tradizione e il contemporaneo, per la prima sezione, il Sannazaro presenterà spettacoli come “Ricominciare” con Leopoldo Mastelloni e la partecipazione di Lara Sansone; “Maria Maddalena della salvezza” con Lina Sastri; “Cafè Chantant” con Lara Sansone; “Non c’è niente da ridere” con Peppe Barra e Lalla Esposito; “Tartassati dalle tasse” con Biagio Izzo; “Parenti Serpenti” con Lello Arena e “La rottamazione di un italiano perbene” con Carlo Buccirosso.

Per la seconda sezione dedicata al presente, ci saranno Enzo Moscato con “Modo Minore”; Claudio Casadio, Andrea Paolotti e Breno Placido con “La Classe”; Lunetta Savino con “Non farmi perdere tempo”; Gea Martire con “Il motore di Roselena”; Lino Musella con “Giornale Notturno”; Cristina Donadio e Lalla Esposito con “Buterfly Suite”; Denise Capezza ed Eduardo Scarpetta con “After the End” di Francesco Saponaro e infine, Viola Graziosi con “Offelia” di Luca Cedrola.

Ancora, tra i progetti illustrati, dopo un accenno al “Viviani Lab” quello relativo alle cosiddette “Prime di Settimana” con artisti, tra gli altri, come Gino Curcione, Vincenzo De Lucia, Mario Aterrano e Massimo Peluso, fino a giungere a due assi della scena come Roberto Azzurro e Fabio Brescia, protagonisti a marzo 2021, in occasione del suo quarantennale, della commedia cult di Manlio Santanelli, “Uscita d’emergenza”.