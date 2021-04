“Il Sindaco del Rione Sanità” su Rai Movie. I film in tv mercoledì 7 aprile

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv mercoledì 7 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma.

- Advertisement -

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata I film in tv mercoledì 7 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Il Sindaco del Rione Sanità – 21:10 Rai Movie Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2019

2019 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 116′

116′ Regista: Mario Martone

Mario Martone Cast: Francesco Di Leva, Massimiliano Gallo, Roberto De Francesco TRAMA Il sindaco del rione Sanità è un film del 2019 diretto da Mario Martone. Si tratta di un adattamento in chiave moderna dell’omonima opera teatrale di Eduardo De Filippo, ispirato alla sua rappresentazione teatrale del 2017 per la regia dello stesso Martone. È stato presentato in concorso alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia in cui ha ottenuto il riconoscimento del Leoncino d’oro 2019. Girato per buona parte in Massa di Somma, la villa è in via Gramsci, il più piccolo dei Comuni del Parco Nazionale del Vesuvio Antonio Barracano è criminale del rione Sanità, ove amministra la giustizia secondo criteri al di fuori della legge. Quando conosce Rafiluccio, intenzionato a uccidere il padre, l’uomo decide di intervenire per riconciliare i due. Ecco gli altri film in tv Modalità aereo – 21:25 Rai 1 World War Z – 21:15 Sky Cinema Salvate il soldato Ryan – 21:00 Iris Kong: Skull Island – 21:20 Italia 1 Seven Sisters – 21:20 Rai 4 Genius – 21:15 Premium Cinema 2 Solar Attack – 21:15 Cielo Rendition – Detenzione illegale – 21:10 Paramount Channel