Il Signore degli Anelli, annunciato il titolo della serie di Amazon Prime Video

Il Signore degli Anelli, anticipazioni. Annunciato il titolo della serie tv prodotta da Amazon Prime Video: si chiamerà “Gli Anelli del potere”.

Arrivano le ultime anticipazioni sulla serie de Il Signore degli Anelli, che debutterà a settembre su Amazon Prime Video. E’ da poco arrivata l’ufficialità del titolo scelto per la serie: “Gli Anelli del potere” (The Rings of Power in inglese).

Advertisement

Sin dall’annuncio della sua realizzazione, la serie ha raccolto un grandissimo consenso da parte dei fan della saga letteraria e cinematografica. Sono tutti desiderosi di tornare a tuffarsi nel mondo disegnato da Tolkien a suo tempo.

J.D. Payne e Patrick McKay, gli showrunner della serie, hanno dichiarato a riguardo: “Immaginiamo che questo titolo potrebbe essere sul dorso di un libro accanto agli altri classici di J.R.R. Tolkien. Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere unisce tutte le storie principali della Seconda Era della Terra di Mezzo: la forgiatura degli anelli, l’ascesa di Sauron l’Oscuro Signore, l’epica storia di Númenor e l’Ultima Alleanza tra gli Elfi e gli Uomini. Sino ad oggi, gli spettatori hanno visto sullo schermo solamente la storia dell’Unico Anello – ma prima che ce ne fosse uno, ce n’erano molti… e siamo entusiasti di condividere la loro epica storia”.

Ecco la sinossi ufficiale della serie.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video porterà per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un’era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all’isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un’eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.

Ecco il teaser trailer della serie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Lord of the Rings on Prime (@lotronprime)

Rileggi le ultime anticipazioni di Amazon Prime Video.