Don Ignacio convoca Mauricio, Don Filiberto e il Capitano Huertas per informarli che Pablo è suo figlio e che vuole riconoscerlo legalmente. La famiglia Miranar riceve dai Re Magi i biglietti per la corrida che si terrà a la Puebla. Chicuelo e Gitanillo de Triana i due matador alloggeranno all’albergo di Matias e Marcela. Marta torna da Adolfo e inizia a trattare con lui, ma le richieste di Adolfo la fanno infuriare ancora una volta. Alicia chiede a Tomas di assumerla come contabile.

Tomas mette da parte i dissapori e assume Alicia come contabile della miniera. Adolfo mette alle strette Marta ma la ragazza non si lascia intimorire da lui e contrattacca con determinazione arrivando a minacciarlo di usare i suoi poteri di consigliera sanzionando la miniera. Tomas chiede a Adolfo di lasciare la fabbrica e tornare a gestire la miniera. Gitanillo e Chicuelo, I due toreri ospitati alla locanda di Matias e Marcela, per ringraziare tutti i Puenteviejini organizzano una “capea” presso una tenuta in paese e subito dopo offriranno un banchetto in piazza.

Tomas e Marcela hanno un breve scambio di battute al caffè. Francisca decide di cenare insieme ad Adolfo e Tomas nella sala da pranzo de La Habana. Matias confida a Marta di aver ascoltato il suo racconto di quanto accaduto con Adolfo e si complimenta con lei. Rosa arriva inaspettata in municipio e infuriata accusa Marta di aver causato il licenziamento di Adolfo.

Isabel rientra a Puente Viejo. Antonita la avverte di quanto accaduto in sua assenza e del fatto che Adolfo e Tomas abbiano scoperto la presenza di Francisca nel padiglione. Rosa accecata dalla gelosia aggredisce Marta anche fisicamente. Mauricio va da Adolfo e Tomas e insieme giungono ad un accordo vantaggioso per entrambi. I due toreri lasciano Puente Viejo.Don Ignacio chiede ad Urrutia di convincere Pablo e tornare a lavorare in fabbrica. Pablo chiede ad Urrutia qualcosa che lo sconvolgerà. Alicia va al suo primo giorno di lavoro alla miniera causando un brutto spavento a Isabel.

Pablo capisce che Urrutia conosce l’identità di sua madre ed insiste per sapere la verità. Urrutia mantiene il segreto e gli consiglia di parlare con don Ignacio. Tomas interviene e chiarisce a sua madre che Alicia è la nuova contabile della miniera. Tornata a casa, Alicia non racconterà l’episodio ai suoi genitori. Inigo scopre per caso che Isabel è rientrata a Puente Viejo e quando va a salutarla è accolto freddamente da lei.

Adolfo e Marta si incontrano in municipio e ancora una volta Adolfo cerca di sedurla. I cugini Miranar con petulanza propongono la loro pasta dentifricia a tutti clienti del super-Emporio e Mauricio aiuta Manuela a liberarsi della nuova invenzione potenzialmente pericolosa. Marcela è stranamente distratta e Mauricio se ne accorge. Don Ignacio chiede a Pablo di incontrarsi fuori dalla villa per parlare ma alla fine non gli dirà nulla.

Marta incontra Pablo in piazza e lo convince a fare una passeggiata insieme. Ignacio racconta a Urrutia il suo incontro con Pablo e Urrutia gli dice chiaramente che non è d’accordo con il suo modo di agire. Matias chiede ad Alicia come e perché sia andata a lavorare proprio all’ufficio della miniera e quale sia il suo vero obiettivo. Damian protesta per i metodi lavorativi imposti da Urrutia e contesta i pesanti turni che i lavoratori devono sopportare per l’aumento della produzione.

Alicia fraintende una conversazione ascoltata per caso e crede che verrà licenziata.

Tomas e Alfonso apprezzano la serietà lavorativa di Alicia. Isabel consiglia Adolfo di riflettere sui suoi reali sentimenti prima di sposare Rosa. Francisca decide di voler uscire dal suo “esilio” e sceglie insieme ad Isabel il suo ritorno a Puente Viejo. Encarnation, mentre ordina la camera di Alicia, trova nascosta una pistola. Mauricio con una scusa convoca Marcela in Comune e le chiede il motivo della sua preoccupazione.

Marcela, tra le lacrime, confida a Mauricio di essere incinta. Mauricio si congratula, ma lei è disperata. Carolina, tra mille contraddizioni, consiglia a Pablo di arrendersi alla realtà e di iniziare a considerarla sua sorella. Isabel e Inigo hanno un brusco chiarimento sulla loro relazione. I paesani grazie all’organizzazione di Mauricio partono per la Puebla dove assisteranno alla Corrida. Dopo Rosa, anche Marta e Carolina, come consigliato da Manuela, scrivono una lettera a loro madre, raccontando la loro attuale vita.

Alicia ascolta una conversazione tra Adolfo e Tomas e fraintende le loro parole convincendosi che stiano per licenziarla. Damian e Pablo vanno insieme alla posta per ritirare un pacco e, mentre aspettano, Damian con domande ambigue cerca di scoprire da quale parte sia schierato adesso Pablo e se scoprire di essere il figlio di don Ignacio cambierà il suo comportamento con i dipendenti della fabbrica. Pablo si accorge di essere spiato da un ragazzo.

Rileggi le ultime anticipazioni de Il Segreto.