Il Segreto, anticipazioni fino al 16 ottobre: Puente Viejo sotto attacco

Il Segreto, anticipazioni dal 12 al 16 ottobre. I rivoltosi minacciano la pace di Puente Viejo ma la Guardia Civile riesce a sventare l’attacco.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto, dal 12 al 16 ottobre. In queste puntate Puente Viejo è in pericolo: il gruppo di manifestanti si avvicinano pericolosamente alla città.

In molti sono preoccupati da questa situazione, tra cui don Filiberto. Fortunatamente per tutti la Guardia Civile è accorsa sul posto e sventato l’attacco da parte dei rivoltosi. Pablo e Carolina non riescono a superare i loro sentimenti.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Il Clima alla Fabbrica Solozabal si fa teso a causa del grosso carico lavorativo e degli orari sempre più stancanti. E Urrutia finisce per trovarsi contro tutti i dipendenti. Nel frattempo alla Villa, Manuela indaga in segreto sui motivi dello storico odio tra don Ignacio e la marchesa. Marta, finalmente riconciliatasi con Rosa, inizia a prendere sempre maggiore consapevolezza di quello che prova per Adolfo.

Pablo e Carolina continuano ad inseguire invano il loro amore impossibile. Intanto a casa di Adolfo è arrivato un suo amico, il gaudente Juan Montalvo. Tomas si confida con Alicia raccontandogli del suo amore per Marcela. Il possibile arrivo dei rivoltosi a Puente Viejo spaventa don Filiberto, solo la presenza della guardia civile riesce a garantirgli un po’ di sollievo.