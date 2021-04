“Il rapporto Pelican” su Iris. I film in tv sabato 17 aprile

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv sabato 17 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Distorted – Niente è come sembra – 21:15 Sky Cinema Il rapporto Pelican – 21:00 Iris Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: The Pelican Brief

The Pelican Brief Uscita: 1993

1993 Nazionalità: USA

USA Durata: 141′

141′ Regista: Alan J. Pakula

Alan J. Pakula Cast: Julia Roberts, Tony Goldwyn, James Sikking, William Atherton, Robert Culp, Denzel Washington, Sam Shepard, John Heard TRAMA Il rapporto Pelican (The Pelican Brief) è un film del 1993 diretto da Alan J. Pakula, tratto dall’omonimo romanzo di John Grisham. Il film incassò 195.268.056 dollari. Negli Stati Uniti è il decimo film di maggior incasso della stagione 1993/1994 con oltre 100.768.056 dollari. In una stanza d’albergo di Washington, Darby Shaw aspetta. C’è una sola certezza nella sua vita: quella di essere viva. Ha assistito a un omicidio, il secondo nel giro di una settimana. Per giorni ha trovato rifugio nelle strade dei Quartiere Francese di New Orleans, ma Darby sente che gli assassini le stanno col fiato addosso. La donna ha deciso di fidarsi di uno sconosciuto, Gray Grantham, un reporter. Darby rivelerà al reporter le ipotesi avanzate nel suo rapporto sugli attentati ai giudici della corte Suprema, sul personaggio che tira le fila di questa vicenda e sulle coperture di cui gode negli alti ranghi governativi. Darby spera che Grantham si renda conto che non si tratta di uno scherzo. E forse, può darsi che entrambi riusciranno a sopravvivere Rex – Un Cucciolo a Palazzo – 21:20 Italia 1 Un piano perfetto – 21:15 Premium Cinema 2 The Wife – Vivere nell’ombra – 21:10 Rai Movie Don Camillo e l’onorevole Peppone – 21:20 Rete 4 L’educazione sentimentale di Eugenie – 21:15 Cielo Neverland – Un sogno per la vita – 21:10 Paramount Channel Pedro: Galletto coraggioso – 21:00 Sky Family