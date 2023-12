Il rap italiano Gemitaiz annuncia il suo concerto a Napoli

Arriva l’annuncio delle prime date del rap italiano Gemitaiz. A luglio concerto a Napoli alla Ex Base Nato di Bagnoli.

A pochi giorni dalla pubblicazione di “QVC10 – QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 10” (https://island.lnk.to/qvc10; Tanta Roba Label/Island/Universal Music) Gemitaiz annuncia il “The QVC Experience” tour. Giovedì 18 luglio 2024 si esibirà a Napoli, alla Ex Base, nella sua unica tappa in Campania.

L’artista porterà sui più importanti palchi estivi le principali tappe dei QVC, dal volume 1 fino al 10, insieme alle sue hit storiche, per far vivere agli spettatori una vera QVC Experience, in uno show mai visto prima, attraverso un viaggio nel tempo e nella sua musica.

I biglietti per assistere al concerto napoletano organizzato da Veragency sono già in vendita sui circuiti TicketOne e Go2.

Queste le prime date del tour organizzate da Magellano Concerti annunciate: 14 giugno – Roma, 18 luglio – Napoli, 19 luglio – Servigliano (FM), 4 agosto -Gallipoli (LE), 6 agosto – Catania, 9 agosto – Cattolica (RN), 10 Agosto – Cinquale (MS), 13 settembre – Milano.

Info biglietti su www.magellanoconcerti.it

Parallelamente alle sue uscite discografiche, Gemitaiz ha continuato a portare avanti la pubblicazione dei mixtape diventati ormai cult, un’esigenza per il rapper romano per esprimersi e scrivere andando oltre le logiche di un album ufficiale.

22 sono le tracce che compongono l’ultimo capitolo, in cui vediamo anche la partecipazione di artisti come: Jay1, Fabri Fibra, MadMan, MV Killa, Yung Snapp, Ketama 126, Emis Killa, Guè, Massimo Pericolo, Nayt, Jake La Furia, Franco 126, Lil Kvneki, Ensi, Nerone, Vegas Jones, Jack The Smoker, Rome Fortune, Dj Shocca. Alle produzioni, invece, oltre lo stesso Gemitaiz, troviamo: Mixer T, Sine, PK, 2P, Ombra, Yung Snapp, Il Tre Beats; Frenetik&Orang3; Adma; Dj Shocca; Mace.

Gemitaiz, romano classe ’88, è oggi uno dei rapper più seguiti e rispettati della scena hip hop italiana. Nel 2013 firma per Tanta Roba Label ed esordisce con il suo primo album ufficiale da solista, “L’Unico Compromesso” (oro). Noto per essere un artista estremamente prolifico, Gemitaiz ha oggi all’attivo quattro album in studio (tutti certificati da FIMI) e svariati mixtape; al disco d’esordio seguono “Nonostante Tutto” (doppio platino) nel 2016 e “Davide” nel 2018 (triplo platino), che contiene l’omonimo singolo 4 volte platino. A dicembre 2018 viene rilasciato in free-download “QVC8”, preceduto dalla release dei “QVC8 Singles” (platino): anteprima di sei brani inediti, tra cui “Senza di me”, resi disponibili in streaming. Parallelamente all’attività solista, Gemitaiz porta avanti una collaborazione ormai decennale con MadMan, iniziata con il mixtape “Haterproof” (2011) e che diventa ufficiale con l’album “Kepler” (2014) (platino) e consolidata con l’album del duo, “Scatola Nera” (platino). A novembre del 2020 torna con il mixtape “QVC9 – QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 9” (platino), nono capitolo della saga ormai cult “QVC”, che include anche 6 brani prodotti dallo stesso Gemitaiz. Nel maggio 2022 pubblica il suo nuovo album “ECLISSI” (platino).