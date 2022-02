Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 25 febbraio: Tina perdona Sandro?

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Paradiso delle Signore, dal 21 al 25 febbraio. In queste puntate sembra proprio che Sandro riuscirà a riconquistare Tina grazie all’ultima canzone che le ha scritto.

Agnese torna a Milano con la notizia che il nipote Rocco ha un’altra fidanzata. Le Veneri lo scoprono ma nessuno sa come dirlo a Maria, che continua a cucire il suo abito da sposa. Adelaide torna a casa e supera l’interrogatorio della polizia.

Sandro è sicuro di aver fatto colpo su Tina con la canzone che, a sorpresa, le ha fatto ascoltare. Dopo la confessione di Gemma, che scagiona Veronica, in casa Colombo si respira un’aria più serena.

Prosegue il piano di Fiorenza e Dante, il quale continua a fare la corte a Beatrice, ignara delle sue manovre. Al Paradiso, Vittorio affida a Stefania un compito importante: scrivere un articolo sulla nuova Legge per le Donne. Tina ammette che il brano di Sandro l’ha emozionata e lui vuole farglielo cantare, senza cedere i diritti a Brivio. Grazie a questa mossa le sorti del loro rapporto mutano radicalmente.

Sandro chiede a Tina di incidere la sua canzone. Agnese, tornata a Milano, rivela ai figli che Rocco ha un’altra fidanzata: resta solo da spiegarlo a Maria, che continua a cucire il suo abito da sposa.

Al Paradiso, le Veneri parlano della legge appena approvata che muta radicalmente la condizione femminile (sulla quale Stefania ha scritto un articolo). Vittorio intuisce che tra Dante e Beatrice c’è del tenero e non la prende affatto bene. Fiorenza, intanto, suggerisce a Flavia di coinvolgere anche la figlia Ludovica nel loro affare, così sarà più vicina a Torrebruna.

Finalmente Adelaide torna in villa e Umberto chiede a Flora di dimenticare quello che c’è stato tra loro. Maria riceve un telegramma rassicurante da Rocco, ma Agnese ha forti dubbi sulla sincerità del nipote. Irene apprende per caso la verità su Rocco e non sa se rivelarla a Maria.

Gemma sente Marco fare un complimento a Stefania per l’articolo che ha scritto riguardo la Legge sulle Donne e si ingelosisce. Quell’articolo suggerisce a Vittorio un’idea per la copertina del nuovo numero di Paradiso Market. Tina accetta di interpretare il brano di Sandro e lui è al settimo cielo. Adelaide si prepara a presentarsi davanti al magistrato.

Adelaide è pronta ad affrontare l’interrogatorio col magistrato. Anna porta per la prima volta la figlia Irene al Paradiso e le fa conoscere il suo mondo. Anche Stefania viene messa al corrente del comportamento di Rocco e le Veneri non sanno come comportarsi con Maria. Ludovica riceve una proposta di lavoro da Torrebruna e cerca il consenso di Marcello prima di accettare.

Beatrice prende l’iniziativa con Dante e abbassa le difese: per ringraziarlo di averla aiutata a risolvere un problema al Paradiso, si presenta da lui al Circolo.

L’interrogatorio di Adelaide è andato bene e il caso Ravasi verrà presto archiviato. Dante e Beatrice hanno passato la notte insieme. Al mattino Vittorio li vede salutarsi davanti al Paradiso.

Anna è intenzionata a trasferirsi con la figlia Irene a Milano, mentre Tina, a stretto contatto con la piccola, inizia a pensare a una famiglia tutta sua. Ezio confessa a Gloria la verità su Gemma: è stata la giovane a scrivere la lettera e non Veronica. Dante informa Umberto di avere la prova che potrebbe inchiodarlo sul caso Ravasi e lo ricatta.

