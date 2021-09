Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 1° ottobre: Ezio è il nuovo direttore della Palmieri

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 27 settembre al 1° ottobre. Umberto assume Ezio come nuovo direttore della Palmieri.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Paradiso delle Signore, dal 27 settembre al 1° ottobre. Ezio si trasferisce a Milano e Umberto lo assume ufficialmente come nuovo direttore della Palmieri.

Intanto Flora inizia a ambientarsi: viene assunta come stilista al Paradiso, tra lo stupore generale meno di Vittorio che l’ha assunta, litiga con Agnese, con cui non si trova mai d’accordo.

Il Paradiso delle Signore, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Ezio Colombo, il padre di Stefania, si trova a colloquio da Umberto per il lavoro di direttore della fabbrica Palmieri. Tina sta per partire per Zurigo, ma non rivela il vero motivo né a Vittorio e né alla sua famiglia. Salvatore cerca di conquistare Anna Imbriani. Vittorio intende offrire il lavoro di stilista del Paradiso a Flora e fa di tutto per convincerla. Ci riuscirà?

Stefania è contenta per il trasferimento di suo padre Ezio a Milano, mentre Gloria è in forte tensione perché a questo punto non ha idea di quale futuro possa attenderla. Flora accetta la proposta di di lavoro come stilista, ma tutto lo staff del Paradiso è scettico su quella che appare come una scelta fortemente avventata da parte di Vittorio.

Adelaide apprende che Flora Gentile Ravasi è la nuova stilista del Paradiso e non ne è affatto contenta; intanto Agnese ha le prime avvisaglie del fatto che il rapporto con Flora potrebbe rivelarsi più difficile del previsto. Gloria decide di scrivere una lettera al marito Ezio. Flora accenna a Vittorio l’esistenza di una lettera di Achille Ravasi.

Umberto assume ufficialmente Ezio come nuovo direttore della Palmieri. Salvatore ha fatto un regalo a sorpresa ad Anna, ma lei non la prende bene! Ludovica ha un giorno di tempo per decidere sulla vendita di Villa Brancia.

È finalmente pronto il primo numero del Paradiso Market. Vittorio si trova a fare da mediatore tra Agnese e Flora, che non sembrano andare d’accordo su nulla. In preda a tanti dubbi sul suo futuro, Ludovica chiede supporto a Marcello. Dopo aver scoperto una triste verità, Gloria decide di non consegnare a Ezio la lettera che gli aveva scritto. Adelaide è ormai certa che Flora le stia nascondendo qualcosa.

