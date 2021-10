Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 22 ottobre: Tina inizia la cura per la voce

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 18 al 22 ottobre. Tina, per partecipare al film di Vittorio, inizia una cura per la voce.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Paradiso delle Signore, dal 18 al 22 ottobre. Vittorio è riuscito a convincere Tina a prendere parte al suo film, nonostante i dubbi iniziali della donna.

Per potervi partecipare, allora, Tina inizia una cura per la sua voce. Flora, intanto, ha ottenuto il permesso di indossare una delle divise delle Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 22 ottobre: Tina inizia la cura per la voceper poter osservare i clienti durante una normale giornata lavorativa.

Il Paradiso delle Signore, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Tina ha cominciato la cura per la sua voce e spera di guarire in tempo per partecipare al film che Vittorio le ha proposto. Irene fa di tutto per convincere Stefania a rimanere in casa con lei. Marcello, al suo primo giorno di lavoro al Circolo, non se la cava male (al contrario di quanto Adelaide si aspettava).

Paola annuncia alle colleghe che Flora indosserà la divisa da Venere per studiare la clientela. Veronica vuole che Gemma chieda scusa a Stefania per essersi comportata male. Gloria decide di tornare al Paradiso, ma lo fa per rassegnare le sue dimissioni.

Salvatore suggerisce a Tina di parlare a Vittorio dei suoi problemi di salute. Umberto è sempre più affascinato da Gloria e tra i due la complicità aumenta giorno dopo giorno.

Salvatore continua a corteggiare Anna e scopre che hanno interessi in comune, cosa che potrebbe aiutare l’opera di conquista. Vittorio riesce a convincere Brivio a modificare la sceneggiatura del film: solo così, Tina accetterà di farlo.

Vittorio e Roberto lavorano con entusiasmo al lancio del nuovo numero del Paradiso Market. Giuseppe e Agnese continuano a incalzare Tina con tante domande su Sandro, ma lei in qualche modo riesce sempre a svicolare.

Salvatore confessa a Tina di essersi invaghito di Anna, mentre quest’ultima dice a Beatrice di non sentirsi all’altezza delle attenzioni del giovane Amato. L’intimità tra Umberto e Flora cresce sempre di più.

Tina, pur seguendo le cure, è ancora in ansia per la sua voce. Vittorio, ottenuto da Orlando Brivio l’ok per modificare la sceneggiatura del film, chiede a Tina di esibirsi al Circolo davanti allo stesso Brivio e al produttore ma lei non se la sente.

Ad Armando arriva la telefonata di un’agitatissima Ernesta: Gloria sembra scomparsa e dopo vari tentativi inutili, il Ferraris si rivolge a Don Saverio.

Dopo l’esibizione al Circolo, a Tina brucia tanto la gola e il medico che la segue le dice che ormai l’unica soluzione è l’intervento chirurgico: a quel punto, in lacrime, la Amato telefona a Vittorio e le dice che non potrà fare il film, aggiungendo che il suo matrimonio con Sandro è terminato.

Armando ritrova Gloria, che gli rivela la sua intenzione di andarsene da Milano per sempre. Il magazziniere, però, ha in mente qualcosa che potrebbe farle cambiare idea. Al Paradiso Flora – grazie all’aiuto di Maria e Agnese – presenta la nuova linea per la prossima collezione.

