Calcio Napoli: Lorenzo Insigne segna dal dischetto il gol che fa scoppiare le lacrime del capitano e l’emozione del Maradona.

Alle quattro e mezza del pomeriggio, del suo pomeriggio tutto azzurro e lungo, Lorenzo Insigne segna dal dischetto il gol che fa scoppiare le lacrime del capitano e l’emozione del Maradona.

Il destino sa sempre quello che deve fare e per l’occasione speciale disegna l’happy end struggente e il finale travolgente per Lorenzo il Magnifico che saluta la sua città, la sua maglia, la sua avventura più bella e irripetibile scritta con le corde intime dell’anima e i battiti più struggenti del cuore.

Il Napoli batte il Genoa ma passa tutto in seconda pagina rispetto alla copertina dedicata all’abbraccio per il capitano che prima, durante e dopo fa emozionare il popolo napoletano in un addio che sa di arrivederci, perchè certe storie non finiscono, fanno dei giri enormi e poi ritornano.

Se non in campo, nella fede eterna. In avvio aveva segnato Osimhen che di testa si sta guadagnando brevetto e fregio di specialista aereo. Poi nel finale un eurogol di Lobotka suggella la giornata di gloria. Il Napoli batte il Genoa per 3-0 e chiude in bellezza al “Maradona”.

La Grande Bellezza che oggi è tutta di Lorenzo Insigne, il Capitano mio Capitano dell’attimo fuggente. La storia d’amore di un figlio di Napoli che durerà per sempre.

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (73′ Ghoulam) Anguissa (83′ Demme), Fabian Ruiz (73′ Lobotka) Lozano, Mertens (73′ Zielinski), Insigne (88′ Elmas), Osimhen. All. Spalletti.

GENOA: Sirigu, Hefti (56′ Hernani), Bani, Ostigard, Criscito, Badelj (24′ Frendrup), Galdames (75′ Melegoni), Gudmundsson (75′ Destro), Amiri, Portanova (56′ Ekuban), Yeboah. All. Blessin

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Marcatori: 32′ V. Osimhen, 65′ L. Insigne, 81′ S. Lobotka

Note: ammoniti Lobotka, Galdames

1′ – comincia il match

3′ – penetrazione di Lozano, cross teso salvato dalla difesa sull’inserimento di Osimhen

13′ – traversa di Yeboah con un destro potente

19′ – colpo di testa di Di Lorenzo su cross di Insigne: alto

24′ – entra Frendrup per Badelj

27′ – destro di Insigne, alto

31′ – Mario Rui ferma Portanova lanciato a rete

32′ – goooool Osimhen!

32′ – cross di Di Lorenzo per Victor che stacca di testa imperiosamente: 1-0

35′ – penetrazione di Isìnsigne e destro a giro, gran parata di Sirigu

– SECONDO TEMPO

50′ – spunto di Osimhen, fermato in area

53′ – penetrazione di Portanova e parata di piede di Ospina

56′ – entrano Hernani ed Ekuban per Hefti e Portanova

60′ – progressione veloce di Osimhen, destro di punta che Sirigu respinge

63′ – rigore per il Napoli: fallo di mano in area di Hernani

65′ – gooooool Insigne!

65′ – Insigne tira una prima volta e colpisce il palo ma il penalty va ripetuto. Sul secondo rigore Lorenzo non sbaglia e infila il 2-0

73′ – entra Ghoulam per Mario Rui

73′ – entra Zielinski per Mertens

73′ – entra Lobotka per Fabian Ruiz

75′ – entrano Destro e Meligoni per Gudmundsson e Galdames

81′ – gooooool Lobotka!

81′ – strepitosa discesa di Lobotka che compie 40 metri palla al piede e infila l’angolo di destro: 3-0!

83′ – entra Demme per Anguissa

85′ – ammonito Lobotka

88′ – entra Elmas per Insigne. Standing Ovation per Lorenzo

90′ – finisce 3-0 per il Napoli